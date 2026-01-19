同棲をすると、彼氏の本性を知ることができるため、結婚前に一緒に生活するほうがよいでしょう。同棲してみて価値観や性格が合わなければ、結婚はやめておくべき。今回は、結婚前提で始めた同棲で彼氏のワガママさに呆れて別れを告げた話をご紹介いたします。

ワガママな彼氏にウンザリ

「彼氏とは結婚を前提に同棲してたけど、あまりにもワガママすぎて別れました。家事の分担を約束したのに、『別に家事なんてやらなくていいと思ってる』『そんなにやりたいならお前がやれば？』と言い始めて、結局ほとんどの家事は私がやることになりました。

それ以外にも、『このインテリアは部屋に合わない』『このおかずで白米は食えない』など、文句ばっかり言う彼氏。私ももちろん完璧ではないけど、同棲はお互いに歩み寄ることが大切なのに、彼氏はそんなことは一切してくれませんでした。彼氏に別れを告げると『不満なんて山ほどあったけど我慢してたんだ！』『中途半端に潔癖ヅラして……』『俺だけが悪いみたいに言うな！』と逆ギレした姿を見て、完全に気持ちが冷めましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ ワガママな上に頑固な人と暮らすのはストレスが溜まりますよね。しかもそういう人に限って、「俺のほうが……」と被害者ぶってくるのがオチ。同棲せずに結婚していたらと思うとゾッとしますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。