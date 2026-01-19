AFC U23アジアカップは20日に準決勝を行う。19日には前日会見が実施され、U-21日本代表からは大岩剛監督とMF佐藤龍之介(FC東京)が出席した。一方、U-23韓国代表はイ・ミンソン監督が出席しなかった。



韓国サッカー協会(KFA)の公式サイトによると、イ・ミンソン監督は風邪の症状で会見を欠席したという。代わりにコーチのイ・ギョンス氏が登壇し、「準決勝まで苦労して勝ち上がってきた。前の試合でいい内容を見せた分、しっかり準備して、その流れと雰囲気を維持できるようにしたい」と語った。



また、準々決勝・オーストラリア戦で先制点をアシストした副キャプテンDFイ・ヒョンヨンも登壇。「『ジャンケンでも日本には負けてはいけない』という言葉があるように……」と日韓対決で定番のフレーズを引用し、「あらゆる面で勝ちたい。徹底的に準備をして、勝利を掴み取りたい」と意欲をむき出しにした。