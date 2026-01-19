ブライトンMF三笘薫がプレミア通算100試合出場へ…指揮官も賛辞「日本のために多くのことを成し遂げてきた」
ブライトンの日本代表MF三笘薫は19日のプレミアリーグ第22節ボーンマス戦に出場すると、同クラブでプレミア100試合出場を達成することとなる。
1997年5月20日生まれの28歳は21-22シーズンに川崎Fからブライトンに移籍金300万ユーロ(約4億円)で加入。初年度はベルギーのロイヤル・ユニオン・サンジロワーズへと期限付き移籍し、翌年にブライトンに復帰すると、すぐさま定位置を確保してブレイクを果たした。
ブライトン初年度はプレミアリーグ33試合7得点、2年目は19試合3得点、そして3年目には36試合10得点を記録して同リーグでの日本人最多得点記録を更新。今季は負傷の影響もあり、フル稼働には至っていないが、11試合2得点を記録している。
地元紙『Sussex World』は「三笘薫は川崎フロンターレから300万ユーロで加入して以来、ブライトンに大きな影響を与えている。プレミアリーグ100試合出場は彼にとって素晴らしい功績であり、彼が加入して以来与えてきた影響を過小評価するのは難しい」とコメントした。
「彼はピッチ上では輝かしい瞬間を演出し、試合に勝利をもたらす類まれなる攻撃的才能の持ち主だ。また、アジア市場におけるクラブの知名度を大幅に向上させ、商業面でも貴重な存在であることを証明した」
そして、チームを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督は「東京でプレシーズンを過ごした時に三笘薫の人気がどれほど高いかを実感した」とボーンマス戦の前日会見で語ると、「そして、それは日本に限ったことではない。彼は日本のために多くのことを成し遂げてきた素晴らしい選手であり、日本の若手のロールモデルでもあるので、多くの日本人が彼を応援していると思う」と続けている。
