2026年1月24日（土）から3月8日（日）まで、大雪山山麓にある層雲峡温泉にて『氷瀑まつり』が開催されます。

画像：野口観光マネジメント株式会社

“氷瀑”とは、滝から流れる水が凍ることを意味します。滝が凍るほどの寒い地域ではありますが、その自然を生かして作られた大小さまざまな氷のオブジェが立ち並び、ライトアップによって幻想的な世界を作りだします！

画像：野口観光マネジメント株式会社

氷と光の王国を楽しんだ後は、『層雲峡温泉 朝陽亭』や『朝陽リゾートホテル』の美肌の湯で冷えた身体を温めてみてはいかがでしょうか◎

『氷瀑まつり』の入場チケットやこの時期のアウトドアイベントには欠かせないカイロ（使い切りタイプ）、夕食時のトルネードビール飲み放題などの特典が付いたプランもあるので、ぜひチェックしてみてください。

詳細情報

氷瀑まつり

開催期間：2026年1月24日（土）～3月8日（日）

開催時間：平日 17:00～21:30（最終入場21:15）、土日祝 11:00～21:30（最終入場21:15）

開催場所：上川町層雲峡温泉

層雲峡温泉 朝陽亭

朝陽リゾートホテル

住所：北海道上川郡上川町層雲峡温泉

電話番号：0570-026572（10:00～17:00）

北海道Likers編集部のひとこと

冬の寒さを利用して作られた巨大な氷の滝や氷の彫刻たち。その美しい景観が魅力で『氷瀑まつり』は北海道の冬のイベントTOP10にもランクインしている人気イベントです。

滝が凍るほど、会場はとても寒いので、暖かい服と滑り止めのついた靴でお出かけくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】【北海道／層雲峡温泉】北海道の冬のイベントTOP10にもランクイン！今年も開幕！1月24日から氷と光の王国「氷瀑まつり」。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

