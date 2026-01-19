ミセスが最新曲をフルサイズでテレビ初歌唱、milet、STARGLOWら出演 1.26放送『CDTVライブ！ライブ！』3時間SP
1月26日19時から放送の『CDTVライブ！ライブ！』3時間SP（TBS系）より、出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【写真】ミセス・藤澤涼架、日曜劇場『リブート』制作発表会に出席
日本レコード大賞3連覇という、バンドとしては史上初の快挙を達成するなど大躍進が止まらないMrs. GREEN APPLEが登場。フェーズ3最初の新曲となる最新曲「lulu.」をフルサイズでテレビ初歌唱する。
さらに、miletは人気アニメのエンディングテーマとして書き下ろした最新曲「The Story of Us」、WEST.は今年の1曲目となる新曲「愛執」をフルサイズテレビ初披露。そして、SUPER BEAVERはこの冬のスポーツシーンを熱く盛り上げる最新曲「生きがい」をフルサイズライブで魅せる。
FRUITS ZIPPERはこれまでと一変した新ビジュアルで話題を呼んでいる新曲「君と目があったとき」、CUTIE STREETは時代を越えて愛される青春の象徴・プリクラの“あるある”を歌った最新曲「ぷりきゅきゅ」、新体制となったKANA‐BOONはTikTokでバズを巻き起こしている話題曲「シルエット」を聴かせる。
Da‐iCEは結成15周年の幕開けを飾る最新曲「TERMINAL」、日向坂46は「恋がしたい」という願いを描いた最新曲「クリフハンガー」をフルサイズテレビ初披露。
そして、山中柔太朗（M！LK）と高松アロハ（超特急）のダブル主演映画から誕生した映画限定オリジナルユニット・「鶴 and 亀」が登場。映画主題歌としてhitomiの楽曲「LOVE 2000」をアレンジカバーでテレビ初披露。昨年プレデビューしてから大注目のSTARGLOWは最新曲「Star Wish」をフルサイズライブで魅せる。
2026年にアニバーサリーイヤーを迎える“周年アーティスト”が続々登場。メジャーデビュー5周年のM！LKは、「イイじゃん」と「好きすぎて滅！」を豪華メドレーで披露。今年20周年を迎えるFUNKY MONKEY BABY’Sは大ヒット曲「告白」、25周年の氣志團は「One Night Carnival」をライブ。
さらに、デビュー15周年のピコ太郎は、リリースから10周年を迎える大ヒット曲「PPAP（ペンパイナッポーアッポーペン）」、デビュー20周年イヤーを迎えたSEAMOは大人気曲「マタアイマショウ」、35周年の大事MANブラザーズ・立川俊之はミリオンヒットを記録した国民的応援歌「それが大事」を披露する。
■出演アーティスト・楽曲
WEST.「愛執」
KANA‐BOON「シルエット」
氣志團「One Night Carnival」
CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」
SEAMO「マタアイマショウ」
SUPER BEAVER「生きがい」
STARGLOW「Star Wish」
大事MANブラザーズ 立川俊之「それが大事」
Da‐iCE「TERMINAL」
鶴 and 亀「LOVE 2000」
ピコ太郎「PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン)」
日向坂46「クリフハンガー」
FUNKY MONKEY BABY’S「告白」
FRUITS ZIPPER「君と目があったとき」
Mrs. GREEN APPLE「lulu.」
M！LK「イイじゃん〜好きすぎて滅！」
milet「The Story of Us」
『CDTVライブ！ライブ！』3時間SPは、TBS系にて1月26日19時放送。
