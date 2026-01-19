SCANDAL、新曲「Girl is Ghost」MVティザー公開。リリース日にMVプレミア公開&YouTube Live実施決定も
SCANDALが、1月21日に配信リリースする「Girl is Ghost」のMVティザーを公開した。そして、MV本編を1月21日21時にプレミア公開することも決定した。
新曲「Girl is Ghost」は、幾度となく変化し続けてきたSCANDALというバンドのストーリーをバックボーンとして感じることができる内容になっているという。MVティザーでは、メンバーのパフォーマンスシーンとアクティングシーンのどちらも確認することができる。
さらに、リリース日となる1月21日20時30分より、恒例ともなっている夜スキャと題した「Girl is Ghost」のMV公開直前YouTube Liveの開催が決定した。
◾️「Girl is Ghost」
2026年1月21日（水）配信リリース
◾️＜SCANDAL TOUR 2026 “SCANDALの対バンツアー”＞
日程：2026年2月1日（日）
時間：OPEN 17:00/START 18:00
会場：Zepp Haneda（TOKYO）
GUEST：Hump Back
日程：2026年2月7日（土）
時間：OPEN 17:00/START 18:00
会場：Zepp Nagoya
GUEST：kanekoayano
日程：2026年2月8日（日）
時間：OPEN 17:00/START 18:00
会場：Zepp Osaka Bayside
GUEST：PEOPLE 1
日程：2026年2月11日（水）
時間：OPEN 17:00/START 18:00
会場：Zepp Fukuoka
GUEST：ORANGE RANGE
日程：2026年2月14日（土）
時間：OPEN 17:00/START 18:00
会場：Sendai PIT
GUEST：岸谷香（Unlock the girls）
日程：2026年2月22日（日）
時間：OPEN 17:00/START 18:00
会場：Zepp Sapporo
GUEST：OKAMOTO’S
日程：2026年2月26（木）
時間：OPEN 18:00/START 19:00
会場：KT Zepp Yokohama
GUEST：スキマスイッチ
◾️＜SCANDAL 20th Anniversary Live “Chapter 20”＞
2026年8月21日（金）
会場：大阪・大阪城ホール
OPEN：18:00 / START：19:00
関連リンク