SCANDALが、1月21日に配信リリースする「Girl is Ghost」のMVティザーを公開した。そして、MV本編を1月21日21時にプレミア公開することも決定した。

新曲「Girl is Ghost」は、幾度となく変化し続けてきたSCANDALというバンドのストーリーをバックボーンとして感じることができる内容になっているという。MVティザーでは、メンバーのパフォーマンスシーンとアクティングシーンのどちらも確認することができる。

さらに、リリース日となる1月21日20時30分より、恒例ともなっている夜スキャと題した「Girl is Ghost」のMV公開直前YouTube Liveの開催が決定した。

https://youtu.be/k_GXX9xQtFk

https://youtube.com/live/rHmw4wTlRuI

◾️「Girl is Ghost」

2026年1月21日（水）配信リリース

◾️＜SCANDAL TOUR 2026 “SCANDALの対バンツアー”＞ 日程：2026年2月1日（日）

時間：OPEN 17:00/START 18:00

会場：Zepp Haneda（TOKYO）

GUEST：Hump Back 日程：2026年2月7日（土）

時間：OPEN 17:00/START 18:00

会場：Zepp Nagoya

GUEST：kanekoayano 日程：2026年2月8日（日）

時間：OPEN 17:00/START 18:00

会場：Zepp Osaka Bayside

GUEST：PEOPLE 1 日程：2026年2月11日（水）

時間：OPEN 17:00/START 18:00

会場：Zepp Fukuoka

GUEST：ORANGE RANGE 日程：2026年2月14日（土）

時間：OPEN 17:00/START 18:00

会場：Sendai PIT

GUEST：岸谷香（Unlock the girls） 日程：2026年2月22日（日）

時間：OPEN 17:00/START 18:00

会場：Zepp Sapporo

GUEST：OKAMOTO’S 日程：2026年2月26（木）

時間：OPEN 18:00/START 19:00

会場：KT Zepp Yokohama

GUEST：スキマスイッチ