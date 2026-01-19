■TVアニメ『ゴールデンカムイ』

毎週月曜好評放送中＆Prime Videoにて見放題独占配信

©野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

▼Info

アニメ公式HP：https://www.kamuy-anime.com/

アニメ公式X：@kamuy_anime（https://X.com/kamuy_anime）

▼スタッフ

原作：野田サトル（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）

チーフディレクター：すがはらしずたか

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン：山川拓己

美術監督：渋谷幸弘／三宅真央

色彩設計：福田由布子

撮影監督：織田頼信

編集：池田康隆

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

アイヌ語監修：中川裕

ロシア語監修：Eugenio Uzhinin

音楽：末廣健一郎

OPテーマ：Awich × ALI「黄金の彼方」

EDテーマ：Ken Yokoyama「The Ballad」

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

製作：ゴールデンカムイ製作委員会

▼キャスト

杉元佐一：小林親弘

アシ(リ)パ：白石晴香

白石由竹：伊藤健太郎

鶴見中尉：大塚芳忠

土方歳三：中田譲治

尾形百之助：津田健次郎

牛山辰馬：乃村健次

永倉新八：菅生隆之

二階堂浩平：杉田智和

宇佐美上等兵：松岡禎丞

月島軍曹：竹本英史

鯉登少尉：小西克幸

海賊房太郎：関智一

▼原作

週刊ヤングジャンプ（集英社刊）

原作コミックス『ゴールデンカムイ』1〜31巻 発売中

著：野田サトル

原作公式サイト： https://youngjump.jp/goldenkamuy/

原作公式X： @kamuy_official（https://x.com/kamuy_official）

©野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会