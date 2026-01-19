Awich × ALI、TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章OPテーマ「黄金の彼方」MV公開。北海道撮影も敢行された壮大なスケールで描いた圧巻の映像に
AwichとALIが、TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章のオープニングテーマである「黄金の彼方」のMVを公開した。
MVは、映像監督の堀田英仁によるもの。撮影は夏の関東と、冬の北海道・釧路と季節を越えて敢行され、壮大なスケールな作品となっており、北海道が舞台であるアニメ『ゴールデンカムイ』の世界観にもリンクしたような映像に仕上がっているという。
なお、「黄金の彼方」は現在配信中だが、3月18日にCDパッケージをリリースするのでぜひチェックしていただきたい。
■Awich × ALI「黄金の彼方」
配信：https://lnk.to/GoldenHorizon
CD：2026年3月18日（水）発売
購入：https://bio.to/GoldenHorizon_CD
期間生産限定盤 CD+Blu-ray（KSCL-3642〜3643）
価格：2,000円（税込）
※ジャケット及び商品詳細は後日発表
▼クレジット
作詞：Awich, LEO
作曲：Chaki Zulu, LEO, Ryo’LEFTY’Miyata
編曲：Chaki Zulu
▼MVスタッフ
Director: Hideto Hotta
Director of Photography: Hyogo Mitsuoka
1st Camera Assistant: Gaku Sato
2nd Camera Assistant: Kouta Noma
3rd Camera Assistant: Yukiya Takada
Steadicam Operator: Genki Hidaka
Drone Operator: Michito Tanaka (Hokkaido)
Drone Operator: Masaki Hashimoto (Chiba)
Gaffer: Michito Hokari
Lighting Chief: NINJA-KONO
Lighting Assistant: Tasuku Sato, Yohei Umeki, Eiji Ito, Toshihiro Koga
Hi-Rider: Katsumi Nishiyama, Tokushi Kanbe
Special Effects: Keiichi Nishioka, Naoki Ito, Kota Shishido, Sumiya Seto
Production Designer: Naoyuki Hashimoto (MagentawalL design)
Assistant Production Designer: Karin Suzuki (MagentawalL design)
Prop master: Yuki Hirano (MagentawalL design)
Styling: Masataka Hattori (Hattori Pro.)
Styling Assistant: Minami Muramatsu
Hair for Awich: Hirokazu Endo (OTA OFFICE)
Make Up for Awich: Chihiro Yamada
Hair for Leo: Yusuke Morioka (eight peace), Runa Shimabukuro
Hair Assistant for Leo: Nanami Maeda (eight peace)
Offline Edit: Hideto Hotta, Rintaro Kozasa
Colorist: Yoshiyuki Nishida (ARTONE FILM)
Title Design: Yukio Sugaya
VFX Production: XOR Inc.
VFX Supervisor / Online Editor: Tomonori Horie (XOR)
Lead Compositor: Jun Igarashi (XOR)
Middle Compositor: Yuta Miura (XOR), Sawako Okuma (XOR)
Junior Compositor: Ayaka Hasegawa (XOR), Yuki Nishimura (XOR)
Animal Coordinator: Shonan Zoological Garden
Norie Iga, Konomi Iwamura
Locations: GAKE location.com.,Yokohama Business Park,Okura Sangyo Co.
Location Coordinator(Hokkaido): Michito Tanaka, Yusuke Sato(GOLD LOCATIOうN), Ginji Matsubara(GOLD LOCATION)
Kushiro Special Support: Tatsuya Shimizu
Transport: Ryota Sasaki (SPACE-HYAKKA), Takeru Nozawa (SPACE-HYAKKA), Rikito Asano, Minoru Ishimoto
Extras: Mitsune Nunokawa, DUB-K, Oku, Atsushi Tsukamoto, Cosgaso ,Midorikunnn, Kazuki Hirata, Shun Kaga, Rei Hirose, AYUPAN
Special Thanks: TRAX TOKYO
Production Staff: Tsubasa Yatome, Nagisa Taki, Yuna Mogami, Ryoga Kikuchi, Waka Fujiyama
Production Manager: Shingen Kaneko
Line Producer: Shun Hanawa
Producer: Keita Watanabe
Production: isai Inc.
◆ ◆ ◆
◾️Awich コメント
ゴールデンカムイに描かれる命の連鎖、祈りや裏切り、絆と決意。その物語をALIと共に歌にできたことを誇りに思います。アイヌは沖縄とも似ているなと感じていて、大地と共に生き、時に抑圧されながらも文化を守ってきた魂の共鳴を感じながら、『黄金の彼方』を作りました。これは、戦い抜く人たちへの賛歌です。終幕に向かう全ての瞬間に敬意を込めて作りました。物語と共に、この歌もあなたの記憶に刻まれますように。
◆ ◆ ◆
◾️ALI コメント
本当にこの話をいただき、驚愕と感謝に尽きる想いでした。
ゴールデンカムイへの気持ちすべてを第四期OPテーマの「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」に託すつもりで作ったので、今作は更なる一歩へ、深く、深く、そして、愛情を伝えたい気持ちで挑ませていただきました。
AwichさんとChaki Zulu さん、そして、前作でも一緒に作った相方のRyo’LEFTY’Miyataくんと全員で
僕1人では見たことない、見ることが出来ない景色まで、100%ピュアな作品への愛で辿りつけた事を本当に嬉しく思います。
物語の最終章、
黄金の彼方にてあなたは何を見つける？
ゴールデンカムイよ永遠なれ！
音楽万歳！！！
◆ ◆ ◆
■TVアニメ『ゴールデンカムイ』
毎週月曜好評放送中＆Prime Videoにて見放題独占配信
▼Info
アニメ公式HP：https://www.kamuy-anime.com/
アニメ公式X：@kamuy_anime（https://X.com/kamuy_anime）
▼スタッフ
原作：野田サトル（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）
チーフディレクター：すがはらしずたか
シリーズ構成：高木登
キャラクターデザイン：山川拓己
美術監督：渋谷幸弘／三宅真央
色彩設計：福田由布子
撮影監督：織田頼信
編集：池田康隆
音響監督：明田川仁
音響制作：マジックカプセル
アイヌ語監修：中川裕
ロシア語監修：Eugenio Uzhinin
音楽：末廣健一郎
OPテーマ：Awich × ALI「黄金の彼方」
EDテーマ：Ken Yokoyama「The Ballad」
アニメーション制作：ブレインズ・ベース
製作：ゴールデンカムイ製作委員会
▼キャスト
杉元佐一：小林親弘
アシ(リ)パ：白石晴香
白石由竹：伊藤健太郎
鶴見中尉：大塚芳忠
土方歳三：中田譲治
尾形百之助：津田健次郎
牛山辰馬：乃村健次
永倉新八：菅生隆之
二階堂浩平：杉田智和
宇佐美上等兵：松岡禎丞
月島軍曹：竹本英史
鯉登少尉：小西克幸
海賊房太郎：関智一
▼原作
週刊ヤングジャンプ（集英社刊）
原作コミックス『ゴールデンカムイ』1〜31巻 発売中
著：野田サトル
原作公式サイト： https://youngjump.jp/goldenkamuy/
原作公式X： @kamuy_official（https://x.com/kamuy_official）
©野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会
