¸å³Ú±à¤Ç¤âÂç´¿À¼¡ª¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó½é¤ÎÀ»ÃÏ¤ÇÆ²¡¹£´Ï¢¾¡¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¿·µ»¤âÈäÏª¡¡£²¡¦£±£±½éËÉ±ÒÀï¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¤È¤Î¹³Áè·ã²½¡Ö¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦¿·ÆüËÜ¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡£±·î£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢£´ÀïÌÜ¤ÇÀ»ÃÏ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡££±£°¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÌðÌîÄÌ¡Ê£´£·¡Ë¡¢¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢£Ù£Ï£È¡Ê£³£·¡Ë¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡Ê£²£¸¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¡¢¶Ë°¥ì¥¹¥é¡¼¤Î£Å£Ö£É£ÌÎ¨¤¤¤ë°ÅÞ½¸ÃÄ¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È£Ï£Ô¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥ï¥È¤¬¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ¾¡Íø¤·¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌµÇÔ¤Î¡È£´Ï¢¾¡¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá¤¯¤â¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¸ÞÎØ²¦¼Ô¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¡¢½é¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤âÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤ÆÆ²¡¹¤ÈÆþ¾ì¡££²·î£±£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Î½éËÉ±ÒÀï¤ÎÁê¼ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ®ÅÄÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¤È¤ÎÏ¢Æü¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ç¤Þ¤¿¤âÉ¨½½»ú¸Ç¤á¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«¥í¡¼¥×¤Ë¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡£°ìËÜÇØÉé¤¤¤ò¥ê¥ó¥°²¼¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤ËË¸³²¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½ÀÆ»¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤°¤ÎÏ¢·È¤ÇÌÌ¿©¤é¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ª¼Ö¤ÎÂÎÀª¤Ç·Ú¡¹¤ÈÁê¼ê¤òÃ´¤®¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Þ¥ó¥º¥¥ã¥ê¡¼¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¹â¡¹¤È¥ê¥Õ¥È¤·¤Æ¤«¤éÇØÃæ¤ò¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¿·µ»¤â½éÈäÏª¤·¤¿¡£·èÃå¸å¤â¾ì³°¤ÇÀ®ÅÄ¤ËÍí¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Å´ºô¤Ë¿¶¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òµÕ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤¹µ¤¤Î¶¯¤µ¤â¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æ²¡¹¤ÎÀ»ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¡ÊÀ®ÅÄ¤ä£È£Ï£Ô¤ÎÌÌ¡¹¤¬¡Ë¤É¤ì¤À¤±ÈÜ¶±¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â²¶¤ÏÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÅÝ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¡£¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Æü½é¤á¤Æ¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¥¼¥¢¥Ã¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤Î±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê£µ£·¡Ë¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤òÁ°Æü¤ËÂ³¤¤¤ÆÇÒ¼Ú¤·¤¿¤¬¡¢¼«¾Î¡È¾µÇ§Íßµá¤Î¸¢²½¡É¤Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡ÖºòÆü¤â¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤â¥¦¥ë¥Õ¤¬¾®¤µ¤¯¡Ø¥¼¥¢¥Ã¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È¡Êµ»ö¤Ë¡Ë½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£Ä¶ÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°³°¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£