唇が魅力的だと思う「40代男性俳優」ランキング！ 2位「鈴木亮平」を抑えた堂々の1位は？
演技の中で語るせりふに重みを持たせるのが、口元の存在感。大人の色気や包容力を感じさせる唇は、見る人の視線を自然と引きつけます。
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「唇が魅力的だと思う40代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、鈴木亮平さんです。ストイックな役作りに定評があり、主演を務めた映画『シティーハンター』（Netflix配信／2024年）やドラマ『エルピス-希望、あるいは災い-』（カンテレ・フジテレビ系／2022年）で見せたセクシーな肉体美や艶のある演技も話題に。
1月18日スタートの日曜劇場『リブート』（TBS系）では、善良なパティシエと極悪刑事の一人二役に挑戦。これまでにないダークヒーロー役や、二役の演じ分けに注目が集まっています。
回答者からは「口角が上がっている印象」（30代女性／東京都）、「口が大きく男らしいから」（20代男性／兵庫県）、「端正な形と程よい厚みがあり、力強さの中に柔らかな色気を感じさせる存在感が魅力的だから」（20代女性／京都府）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、斎藤工さんです。『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』（フジテレビ系／2014年）や『ココア』（フジテレビ系／2018年）などのドラマ出演で脚光を浴び、セクシーな俳優として人気に。厚みがある唇が印象的ですが、過去に唇がコンプレックスであることを明かしています。
近年も、主演を務めた2025年夏ドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系）や、現在公開中の映画『港のひかり』など、数多くの作品に出演しています。
回答コメントでは「厚めな唇が好きだから」（60代女性／北海道）、「唇がとてもセクシーだと思う」（40代女性／神奈川県）、「程よい色気が出る丁度よい厚い唇だから」（40代男性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
