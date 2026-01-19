TBS美人アナ、妊娠8カ月時のウエディングドレス姿を披露「一目惚れ」「ドンピシャなものに出会えました」
TBSアナウンサーの近藤夏子さんは1月19日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を披露し、コメント欄には祝福の声が上がっています。
【写真】近藤夏子、華やかなウエディングドレスショット
さらに、近藤さんは「そしてお色直しのエスコートは2人の弟にサプライズで頼みました。これは絶対にやりたかったこと！！！」と明かし、3枚目で弟たちとのスリーショットを公開しています。
この投稿には、「あらためておめでとうございます」「綺麗」「準備だったりフィッティングだったり大変でしたよねお疲れ様でした ドレス姿、ステキです」との声が寄せられました。
妊娠8カ月の時のドレス姿を公開近藤さんは「憧れのウェディングドレスは、バックスタイルに一目惚れして即決 この時妊娠８ヶ月でそもそも着られるドレスが限られる中ドンピシャなものに出会えました」とつづり、3枚の写真を掲載しました。1枚目には、ウエディングドレスを着た近藤さんの後ろ姿が写っています。たっぷりとフリルが施された豪華なドレスです。
「昨年、結婚式を行いました」近藤さんは18日に更新したInstagramで、「昨年、結婚式を行いました」と結婚式でのショットを公開しています。さらに、結婚式について、「今までお世話になった方々へ感謝と恩返しの想いを込めた結婚式がコンセプトでした」「とにかくアットホームにのんびりとみんなでおしゃべりできる式に」と述べていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)