風邪のひき始めに栄養ドリンクは逆効果？ 免疫力の仕組みと正しい付き合い方
「栄養ドリンク」と呼ばれる飲料にはさまざまな種類があります。風邪のひき始めに飲んでよいかどうかはケースバイケースです。
いずれにしても、風邪から回復するために最終的に重要なのは、自分の体に備わっている免疫力がしっかり働くことです。風邪は、原因となっているウイルスや細菌を白血球が攻撃し、排除してくれたときに治ります。どんなに優れている（と宣伝されている）栄養ドリンクを飲んでも、それ自体が直接風邪に効くわけではないことを、まず理解しておくことが大切です。
私たちの体に蓄えられているエネルギーには限りがあります。風邪のひき始めは、そのエネルギーをできるだけ白血球の活動に充てることが、回復への近道です。余計な運動は控え、できるだけ横になって休むことが何より大切です。
風邪薬をすでに飲んでいて自分では判断が難しいと感じたら、薬局などで専門知識のある薬剤師に、現在服用している薬があると伝え、相談することをおすすめします。
▼阿部 和穂プロフィール
薬学博士・大学薬学部教授。東京大学薬学部卒業後、同大学院薬学系研究科修士課程修了。東京大学薬学部助手、米国ソーク研究所博士研究員等を経て、現在は武蔵野大学薬学部教授として教鞭をとる。専門である脳科学・医薬分野に関し、新聞・雑誌への寄稿、生涯学習講座や市民大学での講演などを通じ、幅広く情報発信を行っている。
(文:阿部 和穂（脳科学者・医薬研究者）)
いずれにしても、風邪から回復するために最終的に重要なのは、自分の体に備わっている免疫力がしっかり働くことです。風邪は、原因となっているウイルスや細菌を白血球が攻撃し、排除してくれたときに治ります。どんなに優れている（と宣伝されている）栄養ドリンクを飲んでも、それ自体が直接風邪に効くわけではないことを、まず理解しておくことが大切です。
栄養ドリンクが風邪のひき始めに役立つケース……ビタミンCなどは体力維持に有効栄養ドリンクに含まれている成分が、私たちの体に備わった免疫力をサポートしてくれるのであれば、回復を早める助けにはなるでしょう。例えば、発熱時に消耗しやすいと考えられているビタミンCなどを含んだ栄養ドリンクを摂取すれば、体力の維持に役立ちます。多く飲んだからと言って早く治るわけではありませんが、適量であれば、活用するのもよいでしょう。
「効いた気がする」が落とし穴！ 風邪からの回復を遅らせる行動に注意一方で、よく効く（と宣伝されている）高価な栄養ドリンクを飲んだ結果、「元気が出た気」になることがあります。実際には治っていないのに、大丈夫だと思って外出したり仕事をしたりするのは、逆効果です。温存すべき体力を消耗するだけで、回復に時間がかかってしまう恐れがあります。
私たちの体に蓄えられているエネルギーには限りがあります。風邪のひき始めは、そのエネルギーをできるだけ白血球の活動に充てることが、回復への近道です。余計な運動は控え、できるだけ横になって休むことが何より大切です。
薬との飲み合わせは危険も……薬効成分を含む栄養ドリンクは併用を避けてさらに付け加えると、栄養ドリンクの中には薬効成分が含まれているものもあります。その場合、風邪薬の効果に影響を与えることがあるため注意が必要です。飲み合わせによっては体に悪いものもあるため、併用を避けるべきケースがあります。
風邪薬をすでに飲んでいて自分では判断が難しいと感じたら、薬局などで専門知識のある薬剤師に、現在服用している薬があると伝え、相談することをおすすめします。
▼阿部 和穂プロフィール
薬学博士・大学薬学部教授。東京大学薬学部卒業後、同大学院薬学系研究科修士課程修了。東京大学薬学部助手、米国ソーク研究所博士研究員等を経て、現在は武蔵野大学薬学部教授として教鞭をとる。専門である脳科学・医薬分野に関し、新聞・雑誌への寄稿、生涯学習講座や市民大学での講演などを通じ、幅広く情報発信を行っている。
(文:阿部 和穂（脳科学者・医薬研究者）)