「流石に相手を選んでなさすぎる」人気男性クリエイターが韓国からの衝撃案件を報告！ 「受けるの!?」
「流石に相手を選んでなさすぎる」人気男性クリエイターが韓国からの衝撃案件を報告！ 「受けるの!?」
俳優でクリエイターの「おぎゃん」こと上野直方ローガンさんは1月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。衝撃的な報告をし、話題となっています。
【投稿】「ついに韓国から」人気男性クリエイターの衝撃報告
「おめでとうございます。生まれ変わってください」おぎゃんさんは「男24歳、俺。SNS人生、約2年 ついに韓国から豊胸手術の案件が来ました」と投稿。男性であるおぎゃんさんへ驚きの依頼があったことを明かしています。中性的なルックスをしているため、女性だと間違われてしまったのでしょうか。
ファンからは「おめでとうございます。生まれ変わってください」「美しくて間違えちゃったんですね笑」「流石に相手を選んでなさすぎる」「案件受けるの!?」「頼んだぞ！笑」などの声が寄せられました。
「人生急にハードル上がりすぎ」Xではユーモアを交えた投稿をすることも多いおぎゃんさん。4日には「昔は寝返りとか、首が据わるだけでチヤホヤされてたのに、いつから社会的成功や自己実現を求められるようになったんですか!?」「人生急にハードル上がりすぎ ほら!!褒めてよ私の寝返りｺﾞﾛﾝｺﾞﾛﾝｺﾞﾛﾝｺﾞﾛﾝｺﾞﾛﾝｺﾞﾛﾝｺﾞﾛﾝｺﾞﾛﾝほらみてｺﾞﾛﾝｺﾞﾛﾝｺﾞﾛﾝｺﾞﾛﾝｺﾞ」と投稿し、記事執筆時点の19日現在で7万1000件以上の「いいね！」が寄せられています。また「本当にこれ」「おぉ〜えらいねよちよちよちよち」「こういうのを見たくてXやってるんだよな」などのコメントも。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
外部サイト