高市首相が今週23日に衆議院を解散すると表明したことを受けて、野党側は「なぜ今なのか」などと批判しています。

「演出に惑わされることなく、なぜこの時期の解散なのかということはぜひ、国民の皆様もしっかりと聞いていただければありがたい。雪が降っている地域がある。受験生がいる。この時期、なんで解散をするのか」

共産・田村委員長

「政策について信を問うというならば、正々堂々と議論尽くして信を問う、当たり前じゃないか。通常国会での論戦にたえられないという行き詰まりの解散・総選挙」

国民・玉木代表

「物価高騰対策、本当に急ぐのであれば、やはり年度内に予算をきちんと成立させてからやるのが私は筋だったと思う」

「過去2回の選挙で失った国民の政治への信頼をどう取り戻すのか、政治とカネ、一切言及なかったのがおかしいのではないか」

一方、自民党と連立を組む日本維新の会は解散・総選挙を歓迎しました。

維新・藤田共同代表「非常に強い決意と覚悟が伝わってくる。政策転換、枠組み含めて堂々と問いたいという意気に強く、我が党もパートナーとして頑張りたい」