人気バンド・ROTTENGRAFFTY、ドラマーが活動休止「アルコール依存症および肘に慢性痛を抱えており」長期治療・リハビリが必要と判断【全文】
【モデルプレス＝2026/01/19】バンド・ROTTENGRAFFTY（ロットングラフティー）のHIROSHI（Dr.）が活動を休止することがわかった。1月19日、公式サイトを通じて発表された。
公式サイトでは、「いつもROTTENGRAFFTYを応援頂きまして、誠にありがとうございます。Dr.／HIROSHIに関しまして、以前からアルコール依存症および肘に慢性痛を抱えており今回長期にわたる治療およびリハビリが必要という判断に至りました」と報告。「そのため、治療に専念するべく、わびさびTOUR FINAL SERIES ONEMAN LIVE札幌公演以降の活動を休止する運びとなりました」と伝えた。
「ROTTENGRAFFTYの今後の活動につきましては、サポートドラマーを迎え、歩みを止めることなく継続してまいります」と今後のバンド体制について綴り、「ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
HIROSHIもコメントを発表し、「今回の突然の発表でお騒がせしてしまい申し訳ないです。私事になりますが、この度アルコール依存症と真剣に向き合うために活動を休止させて頂く事を決めました」と説明。「何度も禁酒すると言いながらその度に約束を破ってメンバーやスタッフに迷惑をかけ続けておりました。数年前から肘に痛みが出てきており、ドラムにも支障が出てきた悩みもあり一度しっかり治療に専念しようと思います」と謝罪した。ROTTENGRAFFTYは、1999年に結成され、地元関西を中心に精力的なライブ活動を行っている。（modelpress編集部）
◆ROTTENGRAFFTY・HIROSHIが活動休止へ
◆公式サイトコメント
◆HIROSHIコメント
