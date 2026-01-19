「軽くて大容量」ストレスのないバッグ「きちんとした服にも似合う」ちょうどいいデザイン

ボリュームのある服にも埋もれず、存在感を放つビッグサイズのバッグ。実用性の高さに加え、大きさ自体がハズしになるため、手間なく抜け感のあるルックスに。形を生かした持ち方や素材のムードにも着目を。 ※（ ）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです（編集部調べ）。







「街で浮かない」キレイなスポーティ

大きい＝重たいと思わせない軽快な素材は、キレイめな服のハズしに最適。光沢やハリなど、タフだけど上質な風合いを見極めてきちんと感を確保。







装飾はひかえめに特大サイズ

白バッグ（44×46×17.5）／SANDINISTA（トゥー・ステップ） 超軽量で紙のようにパリッとしたユニークな風合い。マチがきちんととられていて、入れるものによって形がくずれにくいこともうれしいポイント。







ミニマルな薄軽ナイロン

グレーナイロンバッグ（38×50×14）／JULY NINE（メイデン・カンパニー） 小さくたたんで携帯もできる薄さながら、撥水性と耐久性に優れた機能素材。







スポーツバッグならではの収納力

ブラウンドラムバッグ（25×51×26）／ウイルソン（アメアスポーツジャパン・ウイルソンコールセンター） オレンジよりも渋さのある、絶妙な色みが都会的。メリハリがつくビッグサイズで、腰上にさっと背負えばウエストマークにも有効。サイドのファスナーを開けると、シューズを入れられるほど大きなポケットが。







（アイテムのプライスなど詳細）

