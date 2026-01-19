歌手の工藤静香が手作りのスイーツを披露し、話題となっている。

工藤は１９日、自身のインスタグラムを更新。「普通にチーズケーキ 笑 ヨーグルトとかに代用してないノーマルチーズケーキ」と記し、カフェのスイーツのように、皿にチーズケーキとババロア２品が盛りつけられた写真を投稿。

「焼き上がりは、焼き方より上に溢（あふ）れる位こんもりなのに、冷めると下がりしっかりチーズケーキになりますよね 笑 久しぶりにシンプルなチーズケーキが美味しかったです」「白丸はココナッツミルクババロワ 黒丸はゴマと豆乳のババロワ？」と紹介。

「チーズケーキ クリームチーズ１パック フレッシュクリーム１パック てんさい糖大さじ５くらい 好みで 卵２ 米粉でも、全粒粉でも、薄力粉でも 笑 大さじ２ レモン適量 私は今米粉をきらしているので全粒粉でしました。卵、クリームチーズ、てんさい糖をブイーン、のち生クリーム、ふるった粉 レモンも入れブイーン。こしながら焼き型へ。１８０で４０分 少し焦げ目をつけたいので、最後の５分は２００度！」とチーズケーキのレシピも公開した。

この投稿には、「美味しそう」「洋菓子まで本格的しーちゃん凄すぎるよ！」「色んなスイーツを作れるしーちゃん尊敬」「私にも作れそうなスイーツレシピ 嬉しいです」などのコメントが寄せられた。