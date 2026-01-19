KATE新作で叶える♡頬まで目もとメイク「バウンシーチークシャドウ」登場

目もとメイクの常識が、今大きくアップデート。グローバルメイクアップブランドKATEから、“頬まで目もと”と捉える新発想の新作が登場します。2026年1月24日（土）発売の「バウンシーチークシャドウ」をはじめ、アイライナーやアイブロウの新アイテムも同日展開。滲み出るような血色感と自然な立体感で、表情そのものを引き立てる最新KATE新作を詳しくチェックしていきます♡

頬までが目もと♡新チークシャドウ

KATEが提案する新メイクメソッドの主役は「ケイトバウンシーチークシャドウ」。頬まで広く色をのせることで、目もとの存在感を自然に拡大します。

マットパウダー×むにふわ質感の処方により、アイシャドウとしてもチークとしても使いやすく、立体感と血色感を同時に演出。

全5種。カラーはBE-1メルティーベージュ、PK-1ウォームピーチ、PK-2ピンクムース、OR-1パウダリーアプリコット、MV-1スノーモーヴを展開。

描きやすさ進化のアイライナー

同日発売となるのが「ケイトスーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）」。ちょこちょこ描けて失敗しにくい短めの筆先で、繊細なライン調整が可能です。

汗・水・涙に強いウォータープルーフ、皮脂やこすれにも強いスマッジプルーフ処方ながら、お湯オフできる点も魅力。

全2色。レフィルとホルダーがセットになった定番仕様で、付け替えやWエンド使いも楽しめます。

眉メイクも新色でアップデート

アイブロウアイテムにも注目。濃淡グラデカラーで立体眉を叶える「ケイトデザイニングアイブロウ3D」からは、新色1種と再発売1種が一部店舗・WEB限定で登場。

さらに、脱色級*のふんわり眉に仕上がる「ケイト3DアイブロウカラーZ」から、トープニュアンスの限定色#淡眉トープカラーが数量限定で発売。

新色1色、再発売1色、*脱色したような色合い。

新作KATEで印象までアップデート

チーク、アイ、眉をひと続きに考えることで、顔全体の印象を底上げしてくれるKATE新作コレクション。

テクニックいらずで洗練された立体感と血色感が手に入るから、毎日のメイクがもっと自由に、もっと楽しくなります♪

いつものメイクを更新したい人こそ、2026年冬はKATEの新提案を取り入れてみてください♡