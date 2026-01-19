俳優の板垣李光人（23）が19日放送されたNHK「 鶴瓶の家族に乾杯 」(月曜後7・57）に出演。みかん産地の愛媛県八幡浜市を訪れた。

ぶどう、さくらんぼ、すももなどで有名なフルーツ王国の山梨県出身ながら、昔からみかんが大好きという板垣。産地として有名な愛媛県内でも最も生産量の多い同市へ、司会の笑福亭鶴瓶（74）と向かった。四国に行くこと自体が人生初ということもあり、降り立ってすぐに興奮を隠せない様子。最初に訪れた海に面する道の駅では、名物の蛇口から流れ出るみかんジュースを堪能し、「ん〜、うまっ！おいしい！ウチに欲しいな、この蛇口」と話しながら顔をほころばせた。

次に2人で向かったのは、道の駅から見える裏山のミカン畑。その麓で車から降り、一軒家が並び立つ小さい街中の細い通路を通って畑に向かうことに。ただ、ここからなぜか歩いても歩いても目的地に近寄ることができず、道を尋ねる人すらも1人として見つけられない困った状況に。板垣が迷い込んだ路地裏を歩きながら「不思議な感じですよね。何の音もしないし、誰もいない…」と少し心細そうに漏らすと、鶴瓶も「本当に『千と千尋（の神隠し）』の世界やな」と相づち。結局、ミカン畑には残念ながらたどり着けなかった。