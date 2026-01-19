◎あすの全国の天気

山陰から北日本の日本海側は広く雪が降るでしょう。特に北日本は雪の時間が長く、北海道は局地的に強く降る所もありそうです。また、風も強まる予想です。北海道の日本海側南部では、昼過ぎにかけて猛吹雪や吹きだまりによる交通障害に警戒してください。太平洋側も北日本と西日本は雲が多く、短い時間、雪や雨の降る所があるでしょう。関東と東海の平野部は雲が多いながら晴れ間がありそうです。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は前日と同じくらいの所が多いでしょう。札幌は-8℃、仙台は-1℃、東京は6℃、名古屋は前日より3℃高い5℃、金沢は1℃、大阪は7℃、福岡は6℃の予想です。

日中の最高気温は全国的に前日より低く、金沢や鳥取は10℃以上低くなりそうです。冷たい北寄りの風も強まるため、真冬の寒さ対策をしてお過ごしください。札幌は-2℃、仙台は2℃、東京は前日より5℃低い9℃、名古屋は6℃低い9℃、金沢は11℃低い3℃、大阪は7℃低い8℃、鳥取は12℃低い3℃、福岡は6℃低い11℃の予想です。

◎週間予報・西日本と沖縄

山陰や近畿北部は20日(火)以降、しばらく雪が続き、強く降るタイミングもありそうです。九州も22日(木)以降は雨や雪が降りやすいでしょう。沖縄は25日(日)にかけて曇りや雨で、天気がぐずつきそうです。

◎週間予報・東日本

北陸はこの先、断続的に雪が強まり、積雪が増える予想です。関東平野部は晴れる日が多いですが、21日(水)は東京で最高気温が6℃と厳しい寒さになりそうです。東海も晴れる日が多いですが、平野部も22日(木)頃は雪の可能性があります。

◎週間予報・北日本

日本海側は雪の日が続き、25日(日)頃まで大雪となるおそれがあります。太平洋側は晴れる日が多いですが、しばらく厳しい寒さが続くでしょう。朝は氷点下の冷え込みの所がほとんどで、25日(日)は札幌で氷点下10℃まで下がる予想です。