＜専業主婦に丸投げ＞義姉から、学級閉鎖になった甥の世話を頼まれた！嫌すぎて断った結果
インフルエンザなどの感染症が流行っている時期には、子どもの学校やクラスが閉鎖されることもあります。両親が仕事をしている家庭では、日中子どもが1人になってしまうため、誰かを頼ることに。ママスタコミュニティのあるママは、頼られる側になったそうで、こんな投稿がありました。
『義姉から「息子が明日からインフルエンザで学級閉鎖。私は仕事休めないので、3日間預かってほしい。時間は8:30〜17:30。お昼はお弁当を持たせる。息子は感染していないので大丈夫」と旦那にLINEがきました。旦那は「たった3日間だしいいじゃん。どうせ専業主婦だし」と言ってきたので、「こっちは1歳と5歳がいるよね？ 絶対に嫌。保菌しているかもしれないじゃん。そういうのは職場と相談するんじゃないの？」と言ったら、「そんな簡単に休めないだろ。甥っ子が可愛くないの？」と言ってきました。大変になるから無理と言っているのに、結局旦那は勝手にOKしました。
義姉から私に連絡がないから、「義姉さんも普通、私にLINEしない？ お世話になりますとかないわけ？」と文句を言ったら、「ぐちぐちうるさいな！ 子どもが1人増えるくらいでガーガー言うな！」とキレられました。これは私が悪いの？』
投稿者さんの甥っ子が学校に行けないので、3日間預かってほしいとのこと。旦那さんと義姉とのやりとりでほぼ決定してしまったようですが、投稿者さんは拒否したいとのことですね。小さい子どもが2人いますから、1人増えただけで大変になってしまいます。それに甥っ子がインフルエンザに感染していないともいえませんから、接触は避けたいところ。でも旦那さんは勝手にOKしてしまいました。このような旦那さんに対しては、他のママたちからも怒りのコメントが届いています。
甥っ子を預かったのは旦那さん。責任持ってお世話して！
『専業主婦だから何でもやれるなんて考えはおかしいよ。旦那と甥は血が繋がっているから旦那がお世話したらいいんだよ。上から見下すみたいな言い方をされて、面倒見ようなんて思うはずないよ』
旦那さんは投稿者さんが専業主婦だから甥っ子のお世話もできると思っていますが、それは甘い考えでしょう。子どもが2人いるなかで家事をするのですから、1人増えただけで負担は大きくなってしまいます。「専業主婦だから」という考えは、一切持ってほしくないですよね。
『安請け合いをしたのは旦那なので、「甥っ子が可愛くないの？」とそのまま言葉を返して責任を持って旦那に見てもらいましょう！』
『旦那は姉にいい顔するだけで、甥っ子の世話は投稿者さんに丸投げ。そうなるのが容易に想像できる』
義姉のお願いをOKしたのは旦那さんですから、責任を持って旦那さんに甥っ子を見てもらいましょう。投稿者さんに対して「甥が可愛くないのか？」と言うのであれば、旦那さんは甥が可愛くて仕方ないということでしょう。これを逆手に取ることもできますね。
荷物をまとめてさっさと実家に帰ろう
『すぐさま荷物をまとめて家を出る。義姉には「私は断りましたが、夫が引き受けたそうですね。私は今から実家に帰ります。私が面倒を見ないといけないのに、私に連絡ないのはおかしいと思います」とLINEして、知らん顔しましょう』
『明日は朝から子どもを連れて実家に帰りなよ。3日間は実家で過ごせばいいと思うよ』
甥っ子を引き受けるのは嫌だと言っても聞き入れない旦那さんですから、投稿者さんはその場を離れるのもよさそうです。甥っ子はインフルエンザに感染している可能性もありますから、子どもたちを守るための策でもありますね。義姉は怒るでしょうが、甥っ子を見る投稿者さんに対して、何の連絡もないのも失礼な話。あとは旦那さんに任せて、投稿者さんは実家で安全に過ごすこともできそうです。
甥っ子の預かり、断ることができた！
『あれから旦那と揉めに揉め、なんとか断ることができました。旦那は全て私のせいにして断っていたけれど、嫌われてもいい。それで預からなくてすむならいいやと思いました。その後、義姉から「私より時間があるのに思いやりがないね。仕事を休むのは簡単なことじゃないんだけれど」とLINEがきましたが、スルーしています。このままスルーするつもりです。思いやりがないなんて義姉に言われたくないわ！ と心の中で叫びました！！』
旦那さんと揉めはしたものの、甥っ子を預かるのは断ることができたとのこと。旦那さんは投稿者さんに責任を押しつけるように義姉に伝えたようですが、それはそれでよかったのかもしれませんね。
『今回断って正解だよ。このまま情で受け入れたら、今後も何かあれば使われることになっただろうし』
今回のことで義姉は、投稿者さんを頼ることはなくなるでしょう。お互いに嫌な思いをしましたが、投稿者さんは今後同じようなお願いをされずにすむのではないでしょうか。
義姉から「思いやりがないね」どちらが自分勝手なの？
『義姉については、こちらの都合や気持ちを無視してわが子を丸投げしようとしたやつが、「思いやり」とか笑わせないでという感じ』
『自分のキャリアのために配慮なく他人を利用する人に、思いやりについて語られたくないですよね』
また義姉は投稿者さんを「思いやりがない人」と言っていますが、義姉こそ思いやりがないといえるのではないでしょうか。投稿者さんは仕事をしていない専業主婦で、自分よりも時間がある。だから子どもを預けられると簡単に考えています。これは投稿者さんや家庭の都合を考えていないことですから、自分勝手と思えてしまいますね。思いやりのない義姉とは関わりを持たないようにするためにも、今回断れたのは投稿者さんにとってプラスになったのではないでしょうか。