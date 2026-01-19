ホンダ最新「ステップワゴン」の“超レトロ仕様”初公開！

2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」。

会場には、オリジナルのドレスアップパーツを開発し、男女を問わず人気を集めている「DAMD（ダムド）」もブースを構えていました。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ最新「ステップワゴン」の“超レトロ仕様”です！（55枚）

同社は近年、ホンダ「フリード」やトヨタ「シエンタ」、スズキ「ジムニーノマド」、三菱「デリカミニ」をベースとするカスタムカーを披露しましたが、今回はこれらのモデルに加えて、新たにホンダ「ステップワゴン」をベースとした「ステップワゴン・レゾネーター」を出展。あらためて注目を集めています。

この新作ボディキット「レゾネーター」をまとうステップワゴン・レゾネーターは、ダムドのアメリカンスタイル車におけるフラッグシップという位置づけのモデル。

ダムドは5年以上、ジムニーを中心に、軽自動車のラインナップを充実させてきました。

なぜ今ステップワゴンを採用したのかを含め、同社で企画デザインを担当する徳田亮介さんにお話を伺いました。

先述のように軽自動車を中心にしてきたダムドですが、5年以上経つとユーザーのライフスタイルが変化するのを感じていたとのこと。

軽自動車で十分だったファンにも子どもができたり、友達が増えたりすると、より広いクルマが必要になります。

しかし「軽自動車では狭い」という声があっても、ダムドのラインナップに大きなミニバンが無い状況だったため、フリードやシエンタを手がけてきました。

そして今回、さらにボディの大きなステップワゴンをベース車に選択。また、徳田さんは元々ステップワゴンのデザインが好きだったとのこと。

一方で、ステップワゴンには「シンプル過ぎる」「重く見える」という声が上がっているのも理解していたため、何か合致するキーワードを与えようと考えていたところ、アメリカで轟音を発しながら走っている重量級のミニバンが思い浮かんだそうです。

こうしてデザインの方向性が決定したステップワゴン・レゾネーター。

角目4灯のフロントマスクが目を惹く同車ですが、具体的にカスタムされた箇所としては、グリルを含めた一体成形のフルバンパーやボンネットフードカバー、ルーフガーニッシュなど。

一方で、フロントバンパーから後方のサイドからリアにかけては、デカールを除いてノーマルとなっています。

しかしサイドには、変わり映え感を演出する大型のウッドデカールを配置し、ルーフには、新作アイテムで別売りのデューリーマーカーが搭載されています。

こちらは、オレンジ色の常時点灯（車検適合品）のIPF製ユニットになっており、アメリカンな雰囲気を醸し出すことに貢献。

また展示車両の内装には、試作品のシートカバーも装着されていました。

ステップワゴンはシートタイプが多く、どういった形で展開するか現在検討中とのことで、まずはデザインだけでも披露しようと用意したそうです。

※ ※ ※

こうして完成し、今回のブースで初公開されたステップワゴン・レゾネーター。

オートサロン初日の反響は大きく、日本人のみならず外国人からの注目度も高かった様子で、販売店からは早速オーダーしたいという声も多く寄せられています。

ちなみに発売は2026年春前あたりを予定しており、価格は暫定ですが40万円以下を検討。

別売アイテムも含めたコミコミでも、50万円から60万円で収まる見込みで、ステップワゴン本体と合わせて400万円以下からのプライスをスタートに提供できればとのことです。（※各値は東京オートサロン2026年初日時点のもの）。