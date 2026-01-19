·ãÀïÍ½ÁÛ¤ÎÀÅ²¬6¶è ¼«Ì±¡¦¾¡Ëó»á¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡×Î©·û¡¦ÅÏÊÕ»á¡ÖÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Î¹¥µ¡¡×
²ò»¶ÌÜÁ°¤Î½µËö¤ò·Þ¤¨¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î·ãÀï¶è¤Ç¤Ï¡¢¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Î³èÆ°¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤½¤¦¤ÊÀÅ²¬6¶è¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Áªµó¤Î¹½¿Þ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â»Ù±ç¼Ô¼þ¤ê¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·ãÀïÍ½ÁÛ¤ÎÀÅ²¬6¶è ¼«Ì±¡¦¾¡Ëó»á¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡×Î©·û¡¦ÅÏÊÕ»á¡ÖÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Î¹¥µ¡¡×¼«Ì±¡¦¾¡Ëó»á¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡ã¼«Ì±ÅÞ ¾¡Ëó¹§ÌÀ½°±¡µÄ°÷¡ä¡Ö¤É¤¦¤â¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
17Æü¡¢°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥óÁÄ¤Î¥Ñ¥óº×¡×¡£³«²ñ¼°¤Î30Ê¬°Ê¾åÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¡Ëó¹§ÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç10²ó°Ê¾å»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´é¤Ê¤¸¤ß¤Î½ÐÅ¸¼Ô¤Î¸µ¤Ø¼¡¡¹¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»ÔÌ±¡ä¡Ö¤Ç¤â¤µ¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤µÎ©·û¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¡¢¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤«¤Ê¡×
¡ã¼«Ì±ÅÞ ¾¡Ëó½°±¡µÄ°÷¡ä¡Ö¤Þ¤À¤Ê¤ó¤È¤â¤Í¤§¡×
¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤è¤ëÁªµó¤Î¹½¿Þ¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
¡ã¼«Ì±ÅÞ ¾¡Ëó½°±¡µÄ°÷¡ä¡Ö¤¤Î¤¦¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¿·Ç¯²ñ¤È¤«²ì»ì¸ò´¿¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÀèÀ¸¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤Àº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢»ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤È¡× Q.¹½¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡© ¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Í¡× ·ãÀï¶è¡¦ÀÅ²¬6¶è ¸°°®¤ë¡Ö¸øÌÀÉ¼¡×
¡ãÎ©·ûÌ±¼çÅÞ ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡ä¡Ö¤È¤â¤Ë¿·ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ë¡Ö¿·ÅÞ¡×·ëÀ®¡£·ãÀï¶è¤Ç¤Ï±Æ¶Á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢6ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ëÎ©·û¤ÎÅÏÊÕ¼þ»á¤È¼«Ì±¤Î¾¡Ëó»á¡£¾ï¤Ë¶Ïº¹¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¸øÌÀÉ¼¤Î¹ÔÊý¤¬Áªµó·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î©·û¡¦ÅÏÊÕ»á¡ÖÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡× Á°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤
17ÆüÌë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÅÏÊÕ¼þ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¾ÂÄÅ»Ô¤Î²ñµÄ¼¼¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é»Ù±ç¼Ô¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡ÖÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¿·ÅÞ¤Ø¤ÎÆþÅÞ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÎ©·ûÌ±¼çÅÞ ÅÏÊÕ¼þ½°±¡µÄ°÷¡äQ. ¼Áµ¿±þÅúÅù¤ÇÈ¿ÂÐ¤Î°Õ¸«¤Ï¡© ¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç¡Ê¸øÌÀÅÞ¤È¡Ë¤¢¤Þ¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤ò¤É¤¦¼ê½ç¤òÆ§¤à¤Î¤«¤Ï¡¢ÅÞËÜÉô¤È¤«¸©Ï¢Æ±»Î¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤·¤é»Ø¼¨¤¬¤¢¤ì¤Ð½¾¤¦¤«¤Ê¤È¡×
ÁªµóÀïÄ¾Á°¤ËÆÍÁ³Æ°¤½Ð¤·¤¿¿·ÅÞ·ëÀ®¡£°ÛÎã¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ç¿·¤¿¤ÊÁªµó¤Î¹½¿Þ¤Ï¡¢ÁªµóÀï¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅÏÊÕ»á¤Ë¡Ö¸øÌÀÉ¼¡×¤¬¾è¤ëÎò»ËÅªÇØ·Ê
¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« ¿åÌîÎÃ»Ò¥¥ã¥¹¥¿ー¡äÂçÀÜÀï¤ÎÀÅ²¬6¶è¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¤ÎÂÐÀï¤Ï¤¤¤Ä¤â¶Ïº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¤óÃæ¤Î²«¿§¤¤ÉôÊ¬¤¬É¼º¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ãÀï¶è¤Ë¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤¦µÚ¤Ö¤È¤ß¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ãË¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡ ÇòÄ»¹À¶µ¼ø¡ä6¶è¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢ÅÏÊÕ»á¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÅÏÊÕÏ¯»á¤¬¡Ö55Ç¯ÂÎÀ©¡×¤Î»þ¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÌ±¼ÒÅÞ¤Ç¡Ö¥Ðー¥¿ー¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¸øÌÀÉ¼¤â°ìÄêÄøÅÙ¼è¤ì¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éº£²ó¡¢Âç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¸øÌÀÉ¼¤¬ÅÏÊÕ»á¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÏÊÕ»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÍÍø¤ÊÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Ëó»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¿Íµ¤¡×¤Ç°ìÅÀÆÍÇË¤«
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¡Ëó»á¤È¤·¤Æ¤Ï¸øÌÀÉ¼¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¡ãÇòÄ»¶µ¼ø¡ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶²¤é¤¯¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ù»ýÎ¨È´·²¤Î¹â»ÔÁíÍý¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤È¤«½¸É¼¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¤³¤Î¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤µ¤¬¤É¤ì¤À¤±È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
