世界的に大ヒット中のNetflix「イクサガミ」原作者の直木賞作家今村翔吾氏（41）とタレントのホラン千秋（37）が19日、TBSの報道番組「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に10カ月ぶりに生出演した。2人は昨年3月まで同番組にレギュラー出演していた。

今村氏は執筆活動に集中するためコメンテーターを卒業。「イクサガミ」は週間グローバルトップ10（非英語シリーズ）で1位を獲得、日本を含む世界88の国と地域でトップ10入りした。

8年間務めたキャスターを卒業したホランは、今村氏原作のTBS系アニメ「火喰鳥」（日曜午後11時30分）で江戸の町娘、お夏役で声優に挑戦中だ。この日は“火喰鳥カラー”の金髪に毛先がオレンジと茶のグラデーションで登場。「この席から動きたくないんですが」と番組を盛り上げた

久々のスタジオに今村氏は「里帰りというより、メッチャ緊張しました。今まで番宣でテレビに出たことはなかったんですけどね」と笑顔。アメリカの物価高問題、高市総理の記者会見の話題などに鋭く切り込み、大好きなアイスクリームの試食も行った。