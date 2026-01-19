TOOBOE、TVアニメ『勇者のクズ』OPテーマ「GUN POWDER」MV公開！
TOOBOEの新曲「GUN POWDER」のMVが公開された。
日本テレビ系にて全国放送中の TVアニメ『勇者のクズ』第1クールOPテーマに起用されている本曲。MVは寂れた雰囲気の酒場のカウンターで一人酒を飲むTOOBOEの姿からスタート。そこから6人のダンサーと共に、どこかファニーで不思議な世界観が繰り広げられる。瀬里義治氏が監督を、振り付けをsUnnyが務めた。
「GUN POWDER」も収録のTOOBOEのメジャー2ndアルバム「EVER GREEN」は2月11日にリリースされる。1月28日には原作の漫画を担当しているナカシマ723氏の描き下ろしジャケットのシングル「GUN POWDER」アニメ盤もリリース。
さらに、TOOBOEは2026年4月より全国ツアー「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）〜」を開催。全国4都市を巡る本ツアーのチケットはオフィシャル先行受付中。
TOOBOE
「GUN POWDER」
2026年1月28日発売
【期間生産限定盤（CD only）】
価格：￥1,800（税込）
品番：SRCL-13548
※ナカシマ723氏描きおろしジャケット
※デジパック仕様
※ナカシマ723氏描きおろしポスター付属（H239mm×W241mm）
TOOBOE
「EVER GREEN」
2026年2月11日発売
【完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）】
価格：￥9,600（税込）
品番：SRCL-13556〜13558
※TOOBOE書き下ろしジャケット
※スペシャルボックス仕様
※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属
【通常盤（CD only）】
価格：￥3,300（税込）
品番：SRCL-13559
＜CD＞
01. Opening
02. epsilon
03. GUN POWDER
04. きれぇごと
05. 痛いの痛いの飛んでいけ
06. ここが地獄じゃあるまいし
07. jewel feat. 紫 今
08. あなたはかいぶつ
09. 残陽
10. 初恋
11. 抜殻
12. 光
13. 追憶
14. 優しい瞳
15. 世界の終わり
16. コラージュ
17. 真っ白
18. 素晴らしき世界
19. Nýx
20. Ending
＜Blu-ray＞
TOOBOE×gurasanpark SPECIAL LIVE
01. 抜殻
02. 痛いの痛いの⾶んでいけ
03. ダーウィン
04. Nýx
05. ブルーマンデー
06. 心臓
07. 優しい瞳
08. あなたはかいぶつ
TOOBOE×gurasanpark SPECIAL TALK
●ライブ情報
「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜」
愛知公演：2026年4月11日(土)＠Electric Lady Land
open 16:15 / start 17:00
大阪公演：2026年4月12日(日)＠BIGCAT
open 16:15 / start 17:00
福岡公演：2026年4月17日(金)＠DRUM Be-1
open 18:00 / start 18:30
東京公演：2026年4月24日(金) Zepp DiverCity
open 18:00 / start 19:00
【愛知・大阪・福岡公演】料金
スタンディング ￥5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
【東京公演】料金
1階スタンディング ￥5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
2階指定席 ￥6,300 (税込・入場時別途ドリンク代)
●作品情報
TVアニメ『勇者のクズ』
日本テレビ系 1月10日(土)より連続2クール
毎週土曜24:55〜 順次全国放送
日本テレビ：毎週土曜24時55分〜25時25分
札幌テレビ：毎週水曜25時59分〜26時29分
青森放送：毎週土曜24時55分〜25時25分
テレビ岩手：毎週土曜24時55分〜25時25分
山形放送：毎週土曜24時55分〜25時25分
ミヤギテレビ：毎週火曜25時29分〜25時59分
秋田放送：毎週木曜25時24分〜25時54分
福島中央テレビ：毎週金曜25時56分〜26時26分
テレビ新潟：毎週木曜25時29分〜25時59分
テレビ信州：毎週木曜25時44分〜26時14分
山梨放送：毎週土曜24時55分〜25時25分
静岡第一テレビ：毎週土曜25時50分〜26時20分
北日本放送：毎週水曜25時59分〜26時29分
テレビ金沢：毎週木曜25時35分〜26時07分
福井放送：毎週金曜24時30分〜25時00分
中京テレビ：毎週土曜25時55分〜26時25分
読売テレビ：毎週火曜25時59分〜26時29分
日本海テレビジョン：毎週木曜26時00分〜26時30分
広島テレビ：毎週土曜25時25分〜25時55分
山口放送：毎週木曜25時54分〜26時24分
四国放送：毎週土曜25時55分〜26時25分
西日本放送：毎週日曜25時25分〜25時55分
南海放送：毎週土曜25時25分〜25時55分（※1/24(＃3)放送から24時55分〜に変更）
高知放送：毎週水曜25時24分〜25時54分
福岡放送：毎週月曜25時59分〜26時29分
長崎国際テレビ：毎週火曜25時29分〜25時59分
熊本県民テレビ：毎週木曜25時29分〜25時59分
鹿児島讀賣テレビ：毎週水曜25時34分〜26時04分
テレビ大分：毎週木曜24時59分〜25時29分
テレビ宮崎：毎週土曜25時50分〜26時20分
AT-X 毎週日曜23:00〜（リピート放送：毎週木曜29:00〜、毎週日曜 8:00〜）
配信情報
〈dアニメストア・Huluにて最速配信〉
dアニメストア・Huluにて毎週土曜25:30〜
〈見放題サイト〉
毎週木曜25:30〜順次配信
ABEMA・niconico・Lemino・U-NEXT・アニメ放題・DMM TV・FOD・バンダイチャンネル・TELASA（見放題プラン）・J:COM STREAM・milplus 見放題パックプライム・Prime Video
〈都度課金サイト〉
毎週木曜25:30〜順次配信
HAPPY!動画・ビデオマーケット・music.jp・カンテレドーガ
(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ
