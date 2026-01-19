TOOBOE、TVアニメ『勇者のクズ』OPテーマ「GUN POWDER」MV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOOBOEの新曲「GUN POWDER」のMVが公開された。

日本テレビ系にて全国放送中の TVアニメ『勇者のクズ』第1クールOPテーマに起用されている本曲。MVは寂れた雰囲気の酒場のカウンターで一人酒を飲むTOOBOEの姿からスタート。そこから6人のダンサーと共に、どこかファニーで不思議な世界観が繰り広げられる。瀬里義治氏が監督を、振り付けをsUnnyが務めた。

「GUN POWDER」も収録のTOOBOEのメジャー2ndアルバム「EVER GREEN」は2月11日にリリースされる。1月28日には原作の漫画を担当しているナカシマ723氏の描き下ろしジャケットのシングル「GUN POWDER」アニメ盤もリリース。

さらに、TOOBOEは2026年4月より全国ツアー「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）〜」を開催。全国4都市を巡る本ツアーのチケットはオフィシャル先行受付中。

●配信情報

TOOBOE

「GUN POWDER」

先行配信中

配信リンクはこちら

https://TOOBOE.lnk.to/GUNPOWDER

●リリース情報

TOOBOE

「GUN POWDER」

2026年1月28日発売

購入はこちら

https://TOOBOE.lnk.to/GUNPOWDER.SG

【期間生産限定盤（CD only）】



価格：￥1,800（税込）

品番：SRCL-13548

※ナカシマ723氏描きおろしジャケット

※デジパック仕様

※ナカシマ723氏描きおろしポスター付属（H239mm×W241mm）

TOOBOE

「EVER GREEN」

2026年2月11日発売

購入はこちら

https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN

【完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）】

価格：￥9,600（税込）

品番：SRCL-13556〜13558

※TOOBOE書き下ろしジャケット

※スペシャルボックス仕様

※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属

【通常盤（CD only）】

価格：￥3,300（税込）

品番：SRCL-13559

＜CD＞

01. Opening

02. epsilon

03. GUN POWDER

04. きれぇごと

05. 痛いの痛いの飛んでいけ

06. ここが地獄じゃあるまいし

07. jewel feat. 紫 今

08. あなたはかいぶつ

09. 残陽

10. 初恋

11. 抜殻

12. 光

13. 追憶

14. 優しい瞳

15. 世界の終わり

16. コラージュ

17. 真っ白

18. 素晴らしき世界

19. Nýx

20. Ending

＜Blu-ray＞

TOOBOE×gurasanpark SPECIAL LIVE

01. 抜殻

02. 痛いの痛いの⾶んでいけ

03. ダーウィン

04. Nýx

05. ブルーマンデー

06. 心臓

07. 優しい瞳

08. あなたはかいぶつ

TOOBOE×gurasanpark SPECIAL TALK

●ライブ情報

「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜」

愛知公演：2026年4月11日(土)＠Electric Lady Land

open 16:15 / start 17:00

大阪公演：2026年4月12日(日)＠BIGCAT

open 16:15 / start 17:00

福岡公演：2026年4月17日(金)＠DRUM Be-1

open 18:00 / start 18:30

東京公演：2026年4月24日(金) Zepp DiverCity

open 18:00 / start 19:00

【愛知・大阪・福岡公演】料金

スタンディング ￥5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

【東京公演】料金

1階スタンディング ￥5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

2階指定席 ￥6,300 (税込・入場時別途ドリンク代)

チケットはこちら

オフィシャル先行（12/20(土)12:00〜1/12(月祝)23:59）

https://w.pia.jp/t/tooboe/

●作品情報

TVアニメ『勇者のクズ』



日本テレビ系 1月10日(土)より連続2クール

毎週土曜24:55〜 順次全国放送

日本テレビ：毎週土曜24時55分〜25時25分

札幌テレビ：毎週水曜25時59分〜26時29分

青森放送：毎週土曜24時55分〜25時25分

テレビ岩手：毎週土曜24時55分〜25時25分

山形放送：毎週土曜24時55分〜25時25分

ミヤギテレビ：毎週火曜25時29分〜25時59分

秋田放送：毎週木曜25時24分〜25時54分

福島中央テレビ：毎週金曜25時56分〜26時26分

テレビ新潟：毎週木曜25時29分〜25時59分

テレビ信州：毎週木曜25時44分〜26時14分

山梨放送：毎週土曜24時55分〜25時25分

静岡第一テレビ：毎週土曜25時50分〜26時20分

北日本放送：毎週水曜25時59分〜26時29分

テレビ金沢：毎週木曜25時35分〜26時07分

福井放送：毎週金曜24時30分〜25時00分

中京テレビ：毎週土曜25時55分〜26時25分

読売テレビ：毎週火曜25時59分〜26時29分

日本海テレビジョン：毎週木曜26時00分〜26時30分

広島テレビ：毎週土曜25時25分〜25時55分

山口放送：毎週木曜25時54分〜26時24分

四国放送：毎週土曜25時55分〜26時25分

西日本放送：毎週日曜25時25分〜25時55分

南海放送：毎週土曜25時25分〜25時55分（※1/24(＃3)放送から24時55分〜に変更）

高知放送：毎週水曜25時24分〜25時54分

福岡放送：毎週月曜25時59分〜26時29分

長崎国際テレビ：毎週火曜25時29分〜25時59分

熊本県民テレビ：毎週木曜25時29分〜25時59分

鹿児島讀賣テレビ：毎週水曜25時34分〜26時04分

テレビ大分：毎週木曜24時59分〜25時29分

テレビ宮崎：毎週土曜25時50分〜26時20分

※放送日時は予告なく変更になる場合があります。

※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。

AT-X 毎週日曜23:00〜（リピート放送：毎週木曜29:00〜、毎週日曜 8:00〜）

※放送日時は都合により変更になる可能性がございます。

※放送日時は予告なく変更になる場合があります。

※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。

配信情報

〈dアニメストア・Huluにて最速配信〉

dアニメストア・Huluにて毎週土曜25:30〜

〈見放題サイト〉

毎週木曜25:30〜順次配信

ABEMA・niconico・Lemino・U-NEXT・アニメ放題・DMM TV・FOD・バンダイチャンネル・TELASA（見放題プラン）・J:COM STREAM・milplus 見放題パックプライム・Prime Video

〈都度課金サイト〉

毎週木曜25:30〜順次配信

HAPPY!動画・ビデオマーケット・music.jp・カンテレドーガ

※配信日時は都合により変更になる可能性がございます。

〈dアニメストア・Huluにて最速配信〉

dアニメストア・Huluにて毎週土曜25:30〜

〈その他配信サイト〉

毎週木曜25:30〜順次配信

※配信日時は都合により変更になる可能性がございます。

(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

関連リンク

TVアニメ『勇者のクズ』公式サイト

https://yushanokuzu.com

TOOBOEオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/