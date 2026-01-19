1月26日放送「CDTV」3時間SP、出演者＆歌唱曲発表 ミセス・M!LK・WEST.ら
【モデルプレス＝2026/01/19】TBSでは、1月26日よる7時から『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャルを生放送。このたび、番組を彩る豪華出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【写真】ミセス、謎に包まれた最新曲ジャケ写
日本レコード大賞3連覇という、バンドとしては史上初の快挙を達成するなど躍進が止まらないMrs. GREEN APPLEが登場。最新曲「lulu.」をフルサイズでテレビ初歌唱する。フェーズ3最初の新曲となる「lulu.」のパフォーマンスに期待が高まる。
さらに、miletは人気アニメのエンディングテーマとして書き下ろした最新曲「The Story of Us」、WEST.は2026年の1曲目となる新曲「愛執」をフルサイズでテレビ初披露する。SUPER BEAVERはこの冬のスポーツシーンを熱く盛り上げる最新曲「生きがい」をフルサイズライブで披露する。
FRUITS ZIPPERはこれまでと一変した新ビジュアルで話題を呼んでいる新曲「君と目があったとき」、CUTIE STREETは時代を越えて愛される青春の象徴・プリクラの“あるある”を歌った最新曲「ぷりきゅきゅ」、新体制となったKANA-BOONはTikTokで話題を集めている楽曲「シルエット」、Da-iCEは結成15周年の幕開けを飾る最新曲「TERMINAL」、日向坂46は「恋がしたい」という願いを描いた最新曲「クリフハンガー」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。
そして、山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」／超特急）のW主演映画から誕生した映画限定オリジナルユニット・鶴 and 亀も登場。映画主題歌としてhitomiの楽曲「LOVE 2000」をアレンジカバーでテレビ初披露する。2025年プレデビューしてから注目を集めているSTARGLOWは、最新曲「Star Wish」をフルサイズライブで披露する。
2026年にアニバーサリーイヤーを迎える“周年アーティスト”も続々と登場する。メジャーデビュー5周年のM!LKは、「イイじゃん」と「好きすぎて滅！」を豪華メドレーで披露。今年20周年を迎えるFUNKY MONKEY BΛBY’Sは大ヒット曲「告白」、25周年の氣志團は「One Night Carnival」をライブで披露する。さらに、デビュー15周年のピコ太郎は、リリースから10周年を迎える大ヒット曲「PPAP（ペンパイナッポーアッポーペン）」、デビュー20周年イヤーを迎えたSEAMOは大人気曲「マタアイマショウ」、35周年の大事MANブラザーズ 立川俊之はミリオンヒットを記録した国民的応援歌「それが大事」を披露する。（modelpress編集部）
WEST.「愛執」
KANA-BOON「シルエット」
氣志團「One Night Carnival」
CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」
SEAMO「マタアイマショウ」
SUPER BEAVER「生きがい」
STARGLOW「Star Wish」
大事MANブラザーズ 立川俊之「それが大事」
Da-iCE「TERMINAL」
鶴 and 亀「LOVE 2000」
ピコ太郎「PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン)」
日向坂46「クリフハンガー」
FUNKY MONKEY BΛBY’S「告白」
FRUITS ZIPPER「君と目があったとき」
Mrs. GREEN APPLE「lulu.」
M!LK「イイじゃん〜好きすぎて滅！」
milet「The Story of Us」
