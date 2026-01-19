実力派ボーイズグループONE OR EIGHT・REIA、美スタイル際立つツイードセットアップ着こなす【ディオール アディクト キャンディ ショップ】
【モデルプレス＝2026/01/19】8人組ボーイズグループ・ONE OR EIGHTのREIAが1月19日、東京・原宿の6142にて開催された「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューのフォトコールに出席した。
【写真】8人組実力派イケメン、小顔際立つツイードセットアップ姿
REIAは、スタイルの良さが際立つ黒のツイードセットアップを着こなして登場。夢中になっていることについては「香水」と明かし、「もともと1つだけあればいいと思っていたけど、何個あってもいいと思うように」などと思いを語っていた。
ONE OR EIGHTは、MIZUKI、NEO、REIA、RYOTA、SOUMA、TAKERU、TSUBASA、YUGAの全員日本人からなる8人組ボーイズグループ。アーティスト名の「ONE OR EIGHT」は、日本の慣用句の「一か八か」に由来する。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオール アディクト フレグランス」の発売を記念し、2026年1月22日から25日までの4日間、東京・原宿の6142にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT CANDY SHOP（ディオール アディクト キャンディ ショップ）」を開催する。活気あふれる原宿・キャットストリートに、まるで夢のようなキャンディショップが出現。誰もが心ときめくスイートな色と香りの世界を表現した、とびきり甘美な空間が広がる。
オープンに先駆けて開催されたプレビューには、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーを務めるBLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）や、ディオール ビューティー アンバサダーを務める新木優子、ディオール ビューティー フレンド オブ ハウスを務めるKing ＆ Princeの永瀬廉をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
◆REIA、ツイードセットアップ着こなす
◆「ディオール アディクト キャンディ ショップ」
