【緊急発表】21日(水)～25日(日)にかけて「警報級の大雪」不要不急の外出自粛を

国土交通省と気象庁は19日、1月21日（水）から25日（日）頃にかけて、日本付近で強い冬型の気圧配置が続く見込みであるとして、緊急発表を行いました。

北日本から西日本の日本海側を中心に、長期間にわたる大雪が予想されています。立ち往生や大規模な通行止めが発生するリスクが高まるおそれがあります。

【最初に確認】重要ポイントまとめ

まずは、今回の発表の要点です。

期間： 1月21日（水）～25日（日）頃（5日以上続く恐れ）

対象地域：北日本～西日本の日本海側を中心に山地・平地ともに大雪が5日間以上続く見込みです。普段雪の少ない太平洋側の一部でも大雪となる可能性があります。

「不要不急の外出控えて」国土交通省の呼びかけ

国土交通省は会見の中で、

・テレワークを活用し、不要不急の外出を控える ・車を運転する場合は、冬用タイヤ・チェーンを必ず装着・携行する。 ・公共交通機関の大規模な遅延・運休に備える

ことなどを呼びかけています。

気象の見通し：JPCZによる集中的な降雪に警戒

気象庁によると、強い寒気が流れ込む影響で、北日本から西日本の日本海側を中心に、総降雪量がかなり多くなる見込みです。

注意が必要なのは、「JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）」の発生です。これが停滞して雪雲が同じ地域に流れ込み続けると、局地的にドカ雪となり、災害級の積雪となる恐れがあります。

予想される24時間降雪量 最大100センチ

21日夕方から22日夕方までの24時間だけでも最大で100センチを超える降雪が予想されています。

［雪の予想］２４時間で１００センチの降雪予想

▼１９日１８時から２０日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ

▼その後、２０日１８時から２１日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ 東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 ３０センチ 北陸地方 ７０センチ

▼さらに、２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 ５０センチ 北陸地方 １００センチ 近畿地方 ７０センチ

その後も２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。

車の立ち往生、通行止めのおそれ「ノーマルタイヤで走らないで」

過去の大雪では、ノーマルタイヤでの走行による立ち往生が原因で、長時間の通行止めが発生しています。1月2日からの大雪では広島岩国道路・山陽道で、ノーマルタイヤの車両が立ち往生し、通行止めの解除までに最大17時間かかりました。

国交省は、不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。

「予防的通行規制」で、大規模な立ち往生を防ぐため、高速道路と並行する国道が同時に通行止めになる場合があります。

どうしても車で移動が必要な場合は、最新の気象・道路情報を確認し、ルートの見直しや広域迂回を行ってください。

車内に「もしもの備えを」

やむを得ず外出する場合は、

・冬用タイヤの装着 ・チェーンの携行と早めの装着 ・スコップや砂などの冬用装備の携行 ・毛布、食料、飲料など「車内にもしもの備え」をるすよう呼びかけています。

【国土交通省が警告】運送事業者を対象に

国土交通省は、適切な冬用タイヤの未装着などにより、雪道で悪質な立ち往生を引き起こした事業者に対し、行政処分の対象となり得ると警告しています。いっぽう、荷主に対してもも、急ぎの運送依頼を控えるよう呼びかけています。

公共交通機関への影響・最新情報の確認先

大雪が予想される地域では、鉄道などの公共交通機関も、大規模・長時間にわたって遅延や運休が発生するおそれがあります。

雪の影響が出る時間を避けた通勤や、テレワークの活用を呼びかけています。

最新情報の確認先

気象や道路状況は短時間で急変することがあります。出発前だけでなく、こまめに最新情報を確認してください。

最新の気象情報や交通情報は、「国土交通省防災ポータル」や高速道路各社、交通各社のHPなどで確認できます。

全国47都道府県の週間天気予報を画像で掲載しています。

