Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「大変だよ！ ミセスをさばくの!!」自身のMC番組にメンバーは“出演NG”!?
Mrs. GREEN APPLE 若井滉斗
――若井が初単独MCに挑戦しているテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」。毎月1組のアーティストをピックアップし、その魅力を深掘りしていく同番組は、2024年4月の放送開始から大きな反響を呼んでいます。
1月のマンスリーゲストには、韓国を代表する大手芸能事務所「SM ENTERTAINMENT（エスエム・エンタテインメント）」所属の6人組ボーイズグループ「NCT WISH（エヌシーティー・ウィッシュ）」が登場します。
🎵 #MZINE https://twitter.com/hashtag/MZINE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw エンジン📕— M:ZINE【エンジン】 (@MZINE_tvasahi) December 20, 2025 https://twitter.com/MZINE_tvasahi/status/2002182160770342951?ref_src=twsrc%5Etfw
1月のピックアップアーティストが
NCT WISHに決定しました💚#若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw (#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)と#山添寛 https://twitter.com/hashtag/%E5%B1%B1%E6%B7%BB%E5%AF%9B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw(#相席スタート https://twitter.com/hashtag/%E7%9B%B8%E5%B8%AD%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)が、
“次世代トップグループ”として躍進中の
NCT WISHを徹底深掘りします🔎
2026年のM:ZINEも、お楽しみに😊✨#NCTWISH https://twitter.com/hashtag/NCTWISH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw @NCT_OFFICIAL_JP https://twitter.com/NCT_OFFICIAL_JP?ref_src=twsrc%5Etfw@AORINGOHUZIN https://twitter.com/AORINGOHUZIN?ref_src=twsrc%5Etfw… pic.twitter.com/rIUqIhxCPr https://t.co/rIUqIhxCPr
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：若井は冠番組を2年やってるんですか!?
若井：もう、本当にね！
大森：いや、すごいじゃないですか！
若井：すごくない？
大森：出たいよね、ミセス！
藤澤：出たい！ 出たい！ のに！
若井：でもさ……。
大森：俺、聞いたよ？ 噂で！ 若井が「ミセスは本当に出ないでほしい」ってNGにしてる、って！
若井：そらそうだろ！
大森：（笑）。
藤澤：若井NG!?
若井：そりゃそうだろうよ！ 大変だよ！ ミセスをさばくの！
大森：いや、お利口にやるよね！
藤澤：うん！
若井：逆に大変な思いするよ、って思うよ！
大森：なんで!?
若井：いや、すごいから！ 「M:ZINE」はね……すんごいカットされてるんだから（笑）！
大森・藤澤：（笑）。
藤澤：すごいこと言うじゃん（笑）！
若井：凄まじいよ!?
大森：何時間撮ってるんですか？
若井：やばい時間撮ってるからね！
藤澤：それめちゃくちゃ面白いね（笑）。
若井：これは裏話なんだけどね（笑）。
大森：何分放送？
若井：15分かな！ CMとかを含めると……。
大森：俺、観たことないからわからなくて！
若井：観ろよ（笑）！
大森：15分を何時間回して撮っているんですか？
若井：1回の収録では3、4時間ぐらいぶっ続けで回していて。
藤澤：うぉお〜!!
若井：で、CS（テレ朝チャンネル1）版は完全版なので、1時間ぐらいかな？ だからもう、めっちゃカットされてるの（笑）。凝縮されて！
大森：じゃあ、やめとこうかなぁ、出るの（笑）。
藤澤・若井：（笑）。
若井：でしょ!?
大森：いや、でもすごい人気って聞きますよ！
若井：大人気だぁー！
大森：どこに行っても「若井さんの『M:ZINE』観ました！」って俺に言われるんだから！ 関係者とかに。
若井：嘘だよ（笑）！
大森：だから、「そんな人いないんですよ〜」って。
若井：言うな、そういうことは（笑）！「ありがとうございます！」でいいじゃねーか、別に！
大森：「大工事したんですか？」って！
若井：いや、してないよ（笑）。普通に観れますからね！
大森：（1月のゲストは）NCT WISHさんですね！
若井：そうです！ 1月は！
大森：ぜひ観てください!!
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624