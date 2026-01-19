3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月12日（月・祝）の放送では、若井がMCをつとめる音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」（テレビ朝日系）の話題で盛り上がりました。


Mrs. GREEN APPLE 若井滉斗



――若井が初単独MCに挑戦しているテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」。毎月1組のアーティストをピックアップし、その魅力を深掘りしていく同番組は、2024年4月の放送開始から大きな反響を呼んでいます。

1月のマンスリーゲストには、韓国を代表する大手芸能事務所「SM ENTERTAINMENT（エスエム・エンタテインメント）」所属の6人組ボーイズグループ「NCT WISH（エヌシーティー・ウィッシュ）」が登場します。



＜ミセスからのメッセージ＞

大森：若井は冠番組を2年やってるんですか!?

若井：もう、本当にね！

大森：いや、すごいじゃないですか！

若井：すごくない？

大森：出たいよね、ミセス！

藤澤：出たい！ 出たい！ のに！

若井：でもさ……。

大森：俺、聞いたよ？ 噂で！ 若井が「ミセスは本当に出ないでほしい」ってNGにしてる、って！

若井：そらそうだろ！

大森：（笑）。

藤澤：若井NG!?

若井：そりゃそうだろうよ！ 大変だよ！ ミセスをさばくの！

大森：いや、お利口にやるよね！

藤澤：うん！

若井：逆に大変な思いするよ、って思うよ！

大森：なんで!?

若井：いや、すごいから！ 「M:ZINE」はね……すんごいカットされてるんだから（笑）！

大森・藤澤：（笑）。

藤澤：すごいこと言うじゃん（笑）！

若井：凄まじいよ!?

大森：何時間撮ってるんですか？

若井：やばい時間撮ってるからね！

藤澤：それめちゃくちゃ面白いね（笑）。

若井：これは裏話なんだけどね（笑）。

大森：何分放送？

若井：15分かな！ CMとかを含めると……。

大森：俺、観たことないからわからなくて！

若井：観ろよ（笑）！

大森：15分を何時間回して撮っているんですか？

若井：1回の収録では3、4時間ぐらいぶっ続けで回していて。

藤澤：うぉお〜!!

若井：で、CS（テレ朝チャンネル1）版は完全版なので、1時間ぐらいかな？ だからもう、めっちゃカットされてるの（笑）。凝縮されて！

大森：じゃあ、やめとこうかなぁ、出るの（笑）。

藤澤・若井：（笑）。

若井：でしょ!?

大森：いや、でもすごい人気って聞きますよ！

若井：大人気だぁー！

大森：どこに行っても「若井さんの『M:ZINE』観ました！」って俺に言われるんだから！ 関係者とかに。

若井：嘘だよ（笑）！

大森：だから、「そんな人いないんですよ〜」って。

若井：言うな、そういうことは（笑）！「ありがとうございます！」でいいじゃねーか、別に！

大森：「大工事したんですか？」って！

若井：いや、してないよ（笑）。普通に観れますからね！

大森：（1月のゲストは）NCT WISHさんですね！

若井：そうです！ 1月は！

大森：ぜひ観てください!!


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



