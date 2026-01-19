ＮＹ市場 この後のイベント キング牧師生誕記念日祝日のため米株式・債券市場は休場

22:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（12月）
予想　-0.4%　前回　0.1%（前月比)　
予想　2.2%　前回　2.2%（前年比)

ユーロ圏財務相会合、デギンドスECB副総裁後任候補者選出
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、23日まで）

FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～29日）

※予定は変更されることがあります。