ＮＹ市場 この後のイベント キング牧師生誕記念日祝日のため米株式・債券市場は休場
22:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（12月）
予想 -0.4% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.2%（前年比)
ユーロ圏財務相会合、デギンドスECB副総裁後任候補者選出
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、23日まで）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～29日）
キング牧師生誕記念日祝日のため米株式・債券市場は休場
※予定は変更されることがあります。
