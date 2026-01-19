１月１６日に第１子妊娠を公表したフィットネスプロデューサーのＡＹＡがふっくらお腹のマタニティーショットを公開した。

１９日にインスタグラムを更新し「沢山の温かいコメントとＤＭ本当にありがとうございました １つ１つ大切に読ませて頂きました。皆さんの美しいメッセージに感動しっぱなしです こんなにも沢山の心強いサポーターがいるんだと思うと嬉しくて嬉しくて…感謝致しております 中には同じ妊娠期間中の方や出産ご経験者の方達からも色んな経験談や沢山のアドバイスメッセージも頂いたり。みんな強くてカッコイイなと尊敬の意が隠せません。見習います！」とつづって、トレーニングウェアを着たふっくらお腹の写真をアップした。

続けて「私はこれから経験した事のない場所、『未知なる世界』に突入していこうとしておりますが、魚が水の中を泳ぐように鳥が空を飛ぶように、私が自分としてあるがままに最大限発揮できるそんな自然体な姿でいれる妊婦生活を過ごしていきたいなと思っております お腹の胎動を感じながら毎日が愛おしく....心穏やかな日々を過ごしております」と近況を報告し、最後に「性別はどちらなのかなぁ〜と今はそれが1番楽しみです」と結んだ。

この投稿には「健やかな妊娠生活でありますように」「更にパワーアップした素敵なＡＹＡさんを見たい」「美しい」「もうこんなに！」「ママオーラ出てる」などの声が寄せられている。

ＡＹＡは２０２４年７月にクロスフィット選手として活躍する真伍と結婚したことを発表した。