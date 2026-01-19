■これまでのあらすじ

兄と母に甘やかされている義妹のことが苦手な妻。夫は「俺の貯金で出すから」と言って義妹に贅沢をさせていた。「この感覚のままならこれからが不安」と妻は釘を刺し、しばらくは義妹からの連絡もなかったが、姪の大学進学からほどなくして義母が入院することになる。



お義母さんが病気で倒れ、入院。今後は車椅子生活になるということで介護施設を探すことになったのですが…お義母さんの老後資金が残ってない？

夫は「うちから出して欲しい」と頭を下げてきたのですが、その前にそのお金がなくなった経緯を確かめるべきです。贅沢をしていた義妹の夏美さん…不安な予感は的中してしまいました…。改めて夏美さんに聞いてみると「生活費」と「有紗ちゃんの大学進学費用」に消えたと大泣き。確かに…大学費用は大きな金額になります。夏美さんは教育資金を貯めてなかったのか…。結局、これは夫が出す流れになりそうです。ゲンナリします。とはいえ、有紗ちゃんの学費は仕方ないし、お義母さんの自宅介護も夏美さんだけだと難しそうだしと思っていたのですが…。うちの「共同貯金」に手をつける…？ あの貯金は私たちに何かあった場合のお金で、まずは夫の個人の貯金から出すべきでしょ？

※この漫画は実話を元に編集しています

