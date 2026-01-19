お笑いコンビ「TKO」木本武宏(54)が、19日に更新されたYouTubeチャンネル「K団連〜CEOさんいらっしゃい〜」に出演。相方・木下隆行(54)へのクレームを連発した。

木下は、昨年8月にタイ移住を報告。しかし、同年9月には自身のインスタグラムにタイの僧侶が着る袈裟姿で寺院の前に立つ様子や、寺院周辺を合掌しながら歩く様子を収めた動画を投稿。タイは国民の約9割が仏教徒で、非常に信仰心が厚いことで知られており、この投稿が物議を醸すなど“炎上騒動”を起こした。

木本は「かなり相方の木下と方針のズレがある」と切り出し、木下のSNS投稿に言及。まずは近影に“クレーム”を入れ、「頑張ってる部分をSNSで見せた方がええやんか。なんで金髪にしてるねん。二択をいっつも間違うねん」とツッコんだ。

さらに、ウェブ媒体による木下のインタビュー記事に触れ、「どんな番組に出てみたいですか？っていう質問で、タイに行っている木下が『ダウンタウン＋』に出たいって。タイの番組を言え！なんでダウンタウン＋やねん。タイの番組に出たいんとちゃうんか？」と猛ツッコミ。

クレームは止まらず「びっくりしてるわ。日本の番組を狙うな。タイの番組のオーディションを受けにいけよ」とまくしたてていた。