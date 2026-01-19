高市首相は衆院解散を正式表明した１９日の記者会見で、財政の持続可能性にも配慮する姿勢を強調した。

金融市場では財政悪化への懸念から円安・ドル高と長期金利の上昇が進んでおり、衆院選の争点の一つとなりそうだ。

「今後も成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑え、政府債務残高の対ＧＤＰ（国内総生産）比を引き下げていく」

高市首相はこう述べ、財政再建への意欲を示した。「責任ある積極財政」を掲げる首相はコロナ禍後では最大となる補正予算を編成し、２０２６年度予算案は過去最大の規模となった。財政健全化目標である国と地方の基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）の単年度黒字化を取り下げたこともあり、市場では財政悪化への懸念が高まっている。

高市政権発足後、為替市場では一時、１ドル＝１５９円台まで円安が進行した。円安は輸入品の価格上昇につながり、政府の物価高対策の効果をそぐとの指摘がある。片山財務相は１６日、「私は再三、あらゆる手段を含めて断固たる措置を取ると言っている」と為替介入の可能性を示唆し、市場をけん制していた。

首相は１９日の会見で、２６年度予算案で新規国債発行額を３０兆円未満に抑えたとアピールし、「具体的で客観的な指標を明示しながら市場からの信認を確保していく」と述べた。

一方、首相は「強い日本経済」の実現に向けて、成長戦略を加速させてきた実績も主張した。「日本の技術や製品がなければ、世界中が困る」と述べ、国家安全保障の強化に直結する危機管理投資の意義を説いた。その上で「私たちは長年、そうした投資を十分に行ってこなかった。行き過ぎた緊縮財政の呪縛を乗り越え、すぐにでも着手する責任がある」と訴えた。