課金を続けた結果、借金は500万円に…イケメン執事の接客サービスにハマった女性の行く末【弁護士に聞く】
▶【画像】イケメン執事にドはまりして借金500万円を抱えた女性
「借金」と耳にした際、どのようなイメージを抱くでしょうか？借金の原因には、生活上どうしようもない理由の他、浪費や依存といった場合も考えられます。友人や家族、交際相手といった身近な人には、金銭トラブルに関する悩みを打ち明けにくいと感じるでしょう。
『借金を隠したまま結婚したらだめですか？』の主人公、あみさんも、借金に関する秘密を抱える一人です。著者ゆりゆさんの実体験にフィクションの要素を加えてコミックエッセイに仕上げた本作。かねてより交際していた彼にプロポーズされたあみさんでしたが、実は500万円もの借金を抱えていました。そして婚約者には秘密にしているという状況。
■【ストーリー】
交際中の彼からのプロポーズを受け、有頂天になっているアラサー女子のあみさん。
しかし、実はあみさんには高額な借金がありました。あみさんが借金を抱えることになったきっかけは「推し活課金」です。
友人に誘われて、イケメン執事の接客を受けられる、メンズコンセプトカフェに訪れたあみさん。もともとは興味を持っていなかったあみさんでしたが、店員とのコミュニケーションを通じて徐々にハマっていきました。そして、ついには借金までして課金するようになっていくのです。
あみさんは、既婚者の友人に思い切って借金があることを告白。借金を隠したまま結婚することについてどう思うか、相談するのですが……
■生活費や飲食費とごまかした借金の本当の原因は…
婚約者に内緒で500万円もの借金を抱えるあみさんは、既婚者の友人に結婚と金銭トラブルについて相談することにしました。
高額な借金に驚いた友人から原因を問われ、思わずドキッ。とっさに生活費や飲食費とごまかしますが、実際のところの原因は、依存や浪費に近い「推し活課金」でした。
■弁護士先生に質問！浪費による借金も債務整理は可能？
浪費や依存に近い「課金」という行為により高額な借金を抱えることになったあみさん。
借金の原因が生活費や飲食費など、生きる上で必要なものではなく、浪費や依存だった場合、減額や返済の免除を申請することはできないのでしょうか？
今回は、コミックエッセイの中で、あみさんが友人に借金の理由を聞かれごまかすシーンで気になった疑問を、弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士である金岡紗矢香さんにお答えいただきました。
国内大手の飲料メーカーでの勤務を経て、弁護士資格を取得した金岡さん。借金問題や離婚問題、労働トラブル、相続手続きなど、幅広い分野に精通する弁護士として活躍されています。
──生活の苦しさや必要な出費のためではない理由で、借金を膨らませていたあみさん。借金が浪費や依存による場合も、債務整理や自己破産はできるのでしょうか？
金岡さん：
浪費や依存が原因でも、借金の減額や返済の免除を目指す「債務整理」という手続きによって、生活の立て直しを図ることが可能です。
債務整理の主な手続きとして「自己破産」「個人再生」「任意整理」があります。
まず自己破産とは、裁判所に申し立てて返済義務を免除してもらう手続きのことです。もし借金が高額で返済が不可能なら、自己破産を選択しましょう。ただし、浪費やギャンブルなどが原因の借金は、返済義務の免除が認められない「免責不許可事由」に該当します。
しかし、借金に至った生活態度を真摯に反省し、裁判所や破産管財人の指示にきちんと従い、手続きに誠実に協力するなど、真剣に更生しようとする姿勢を示せば、裁判所の裁量免責により、自己破産が認められる可能性は十分考えられます。
もし、自己破産が難しければ、任意整理や個人再生を検討することになります。
任意整理と個人再生は、自己破産とは異なり借金の返済が免除されません。
ただし、手続き後に返済しなければならないものの、借金の理由が問われないというメリットがあります。
借金問題を解決するには、債務整理の手続きについて、それぞれの特徴やメリット・デメリットをきちんと把握し、最適な方法を選ぶことが大切です。弁護士などの専門家に、どの手続きを選ぶべきか相談するのをおすすめします。
■真摯な態度と誠実さが債務整理の可否を左右する！
借金の原因が浪費や依存による場合でも、場合によっては自己破産などの債務整理が認められる可能性はあります。
生活態度を反省し、裁判所や破産管財人の指示に従って更生しようとする姿勢を示すことが大切です。債務整理の方法は、自己破産だけではないため、メリット・デメリットを理解することが欠かせません。まずは、弁護士などの専門家への相談から始めましょう。
【金岡紗矢香さんプロフィール】
金岡 紗矢香（かなおか さやか）／弁護士法人プロテクトスタンス
弁護士・行政書士。国内大手飲料メーカーの勤務を経て、弁護士資格を取得。借金問題や浮気・不倫といった男女トラブル、離婚問題、セクハラ・パワハラなどの労働トラブル、相続手続きなど、さまざまな分野に精通し、女性からの法律相談に幅広く応じている。現在、2児の母親として子育てにも奮闘中（第一東京弁護士会所属）。
文＝さわ子
わが道を行く兄と天真爛漫な妹の2人きょうだいを育てるママライター。丁寧な暮らしに憧れを抱きつつも、現実では「少しでも家事をラクに！」と模索する日々を送っています。家事・育児・仕事に奮闘する一人のママとして「わかる！」「こんなのが知りたかった！」と思ってもらえるライフハックを発信中です。