¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÌîµå¤ÎÂæÏÑÂåÉ½¤¬2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ö´§·³Ç·Ï©¡×¡ÊHERO¡ªHITO¡ª¡Ë¤¬¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛµë²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ê¸£àÍ»Ò¡Ë¤Ï19Æü¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬5788ËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó2²¯9000Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£·î1Æü¤ËÂæÏÑ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£½éÆü¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ862Ëü¸µ¡ÊÌó4300Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Î1Æü¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤äèñ±ÑÊ¸¡Ê¤µ¤¤¤¨¤¤¤Ö¤ó¡ËÁ°ÁíÅý¤â´Ñ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÏÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢ºîÉÊ¤Ï¸ý¥³¥ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤¿Â¾¡¢Ìîµå¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ë¤â¿¼¤¤´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£¹¥Ä´¤Ê¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ÏÂæÏÑ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
16Æü¤ËÂæËÌ»ÔÆâ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¾å±Ç¸å¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º½êÂ°¤ÎÄÄ´§±§Áª¼ê¡Ê¸µÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÄÁª¼ê¤Ï¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç²ñ¤Ç¤Î´¶Æ°¤Î½Ö´Ö¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï³ÊÊÌ¤À¤ÈÏÃ¤·¡¢µ®½Å¤Ê»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ºî¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¥í¥ó¥Ê¥ó¡¦¥¤¥µ¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¢¥¹¡ÊLungnan Isak Fangas¡¢ÎµÃË¡¦°Ê»µ¹î¡¦ËÞ°¡»×¡Ë´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
