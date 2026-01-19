高市首相がW杯トロフィーをリフトアップ 日本代表への応援も「頑張って×4、頑張り抜いて、何とか持ち帰ってほしい」
高市早苗首相は19日、FIFAワールドカップ26のトロフィーツアーによる表敬訪問を首相官邸で受けた。
FIFAワールドカップ26のスポンサーであるコカ・コーラ社は、トロフィーツアーを1月3日からサウジアラビアのリヤドでスタート。150日間をかけて75カ国を巡る予定だ。18日には日本に到着し、お披露目イベントが行われていた。
日本サッカー連盟（JFA）の宮本恒靖会長や元ブラジル代表MFジウベルト・シウバ氏、国際サッカー連盟（FIFA）の関係者と面会し、W杯トロフィーをリフトアップした高市首相。「今年はいよいよFIFAワールドカップイヤーということで、もう残すところ半年を切りました。素晴らしいドラマがたくさん生まれ、たくさんの方々に勇気、希望を与える大会になることを期待しております」と、FIFAワールドカップ26へ寄せる期待を語った。
また、日本代表に関しては「頑張って頑張って頑張って頑張って、頑張り抜いて、何とかこのトロフィーを持ち帰ってほしいなと願っております」と、昨年の流行語大賞に選ばれた自身の言葉にちなみ、応援のメッセージを送った。
【動画】高市首相がW杯トロフィーをリフトアップ
FIFAワールドカップ2026のトロフィーツアーによる表敬を受けました。 pic.twitter.com/Bb4plVm2K2— 首相官邸 (@kantei) 2026年1月19日