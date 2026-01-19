¹ÔÎóÉ¬»ê¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤¬Âç´Ý»¥ËÚ¤ËÅÐ¾ì¡ÚËÌ³¤Æ»¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¡Û
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡ØÂç´Ý»¥ËÚÅ¹¡Ù¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥·¥ç¥³¥é¥×¥í¥à¥Êー¥É2026¡Ù¤Ë¤Æ¡Ø&EARL GREY¡Ù¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤äÀ¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥»¥ê¥ó¥Ï¥¦¥¹
¡Ø&EARL GREY¡Ê¥¢¥ó¥É¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¿À¸Í¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ½é¡Ê2018Ç¯4·î¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Î¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Û¤í¶ì¤¤¡Ø¥¥ã¥é¥á¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¥½¥Õ¥È¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÎÏ¶¯¤¤¥³¥¯¤ÈË§½æ¤Ê¹á¤ê¤ò»ý¤Ä¥¢¥Ã¥µ¥àÃãÍÕ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¹ÈÃã¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¥½¥Õ¥È¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Û¤í¶ì¤¤¥Ó¥¿ー¥¥ã¥é¥á¥ë¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¹ÈÃã¤Î¿¼¤ß¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥¥ã¥é¥á¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¥½¥Õ¥È
²Á³Ê¡§660±ß
¢¨ºÅ»ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î°Ù¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
Å·Á³¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤¬¹á¤ëÇ»¸ü¹ÈÃã¥½¥Õ¥È¡Ø¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥ê¥Ã¥Á¥ß¥ë¥¯¡Ù¤Ï¿Íµ¤NO.1¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡£
Á¡ºÙ¤Ê¹ÈÃã¤ò¥½¥Õ¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤ÎÃãÍÕ¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø&EARL GREY¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢Ìó50ÇÜ¤ÎÃãÍÕ¤òÃê½Ð¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£Å·Á³¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¹á¤ëÇ»¸ü¹ÈÃã¥½¥Õ¥È¤Ï¡È¿©¤Ù¤ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ¤ÎºÅ»ö¤ÇËè²ó¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡ª¡¡¤¢¤Þ¤º¤Ã¤Ñ¤¤¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥ê¥Ã¥Á¥ß¥ë¥¯
²Á³Ê¡§660±ß
¢¨ºÅ»ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î°Ù¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¤ªÃã¤È¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡ØTea¡Çs Nama Chocolate¡Ù¤Ï¡¢Å·Á³¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤È¥Ù¥ë¥®ー»º¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤Ã¤¿¡¢¤ªÃã¤È¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤àÀ¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¡¢¹ÈÃã¤Çºî¤Ã¤¿¡Ø¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥ê¥Ã¥Á¥ß¥ë¥¯¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2026Ç¯¿·ºî¤Î¡Ø¥Ó¥¿ー¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡Ù¤Ê¤ÉÁ´6¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
Tea¡Çs Nama Chocolate ¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥ê¥Ã¥Á¥ß¥ë¥¯
Tea¡Çs Nama Chocolate¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ôー¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤
Tea¡Çs Nama Chocolate ¤Û¤¦¤¸Ãã¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤
Tea¡Çs Nama Chocolate ¥Á¥ã¥¤¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤
Tea¡Çs Nama Chocolate ¥¹¥¤ー¥È¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È
ÆâÍÆÎÌ¡§9Î³¡Ê57g¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ 1,620±ß
¢¨Tea¡Çs Nama Chocolate ¥¹¥¤ー¥È¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Ë¤ÏÃãÍÕ¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó
2026Ç¯¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿·ºî¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¾Í¤Î¡Ø¥é¥ß¥ó¥È¥ó¡Ù¡£
¡Ø¥é¥ß¥ó¥È¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥¸¥ã¥à¤ä¥é¥º¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à¤ò¶´¤ó¤À¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±ー¥¤ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Þ¤Ö¤·¤¿¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¾Í¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ø&EARL GREY¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥×¥ìー¥ó¤Î3¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥é¥ß¥ó¥È¥ó ¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡ß¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥¸¥ã¥à
¥é¥ß¥ó¥È¥ó ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ß¥é¥º¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à
¥é¥ß¥ó¥È¥ó ¥×¥ìー¥ó¡ß¥é¥º¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à
²Á³Ê¡§³Æ 486±ß
&EARL GREY ºÅ»ö
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§Âç´Ý»¥ËÚÅ¹ 7³¬ºÅÆÃÀß²ñ¾ì ¥·¥ç¥³¥é¥×¥í¥à¥Êー¥É2026
Á´¹ñ¤ÎºÅ»ö¤Ç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤Î¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤ÀìÌçÅ¹¤¬¡¢¡Ø¥·¥ç¥³¥é¥×¥í¥à¥Êー¥É2026¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª
¹á¤êË¤«¤Ê¡Ø¥¥ã¥é¥á¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¥½¥Õ¥È¡Ù¤ä¡Ø¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥ê¥Ã¥Á¥ß¥ë¥¯¡Ù¤Ï¡¢ºÅ»ö¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¡ª¡¡É¬¿©¤Ç¤¹¡ýÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
