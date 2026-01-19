『CDTVライブ！ライブ！』久米宏さんの功績に触れる 『ザ・ベストテン』から続く“テレビの魂”
19日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）では、2026年最新ランキングTOP30を発表。TOP3では『ザ・ベストテン』をオマージュした演出を採用し、エンディングでは、江藤愛アナがナレーションを務める形で、1日に肺がんのため亡くなった久米宏さんの功績に触れる一幕があった。
【動画】手の震えがリアル…『ニュースステーション』最終回でビールを一気飲みする久米宏さん
江藤アナは「『ザ・ベストテンはニュースであり、ドキュメンタリーだった』。生前久米宏さんが遺してくれた言葉です。季節や天気、時には時事問題まで、音楽番組でありながら、圧倒的なライブ感で、アーティストと日本の今を伝え続けました」と紹介。
その上で「久米宏さんが遺してくれたテレビの魂は、今もこれからもTBSの音楽番組の中で生き続けていきます」と結んだ。
【動画】手の震えがリアル…『ニュースステーション』最終回でビールを一気飲みする久米宏さん
江藤アナは「『ザ・ベストテンはニュースであり、ドキュメンタリーだった』。生前久米宏さんが遺してくれた言葉です。季節や天気、時には時事問題まで、音楽番組でありながら、圧倒的なライブ感で、アーティストと日本の今を伝え続けました」と紹介。
その上で「久米宏さんが遺してくれたテレビの魂は、今もこれからもTBSの音楽番組の中で生き続けていきます」と結んだ。