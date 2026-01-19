フリーアナウンサーの中村江里子（56）が19日、自身のインスタグラムを更新し、18歳の長男が米国での学生生活を始めたことを明かした。

中村は「『ママ、絶対に泣かないでね。飛行機に乗ってからにしてね。僕もママの前では泣かないから。』私の小さな王子様(今は身体は大きいですが)が小さな時からの夢を実現し、NYでの学生生活をスタートしました。彼の夢も世界もこれからさらに大きく広がっていくので、まずは第一歩!!初めての共同生活もスタート」と報告。

また「胃だけは丈夫な私が、息子の出発数日前からミラノに戻るまで胃痛、腹痛が続き…初めてのことで、帰国したらすぐにドクターに行かなければ！と思っていたのですが…治りました。ストレス？」としながらも、「夫は私より早くにNYを離れたため、最後の2日間は2人で。買い出しをしたり、おしゃべりしたり」と雪のニューヨークで過ごしたという。

中村は元フジテレビのアナウンサーで、00年にバルト氏と結婚。04年に第1子長女、07年に第2子長男、10年に第3子次女を出産している。パリに在住していたが、1年間の予定で現在は夫、次女とともにイタリア・ミラノで暮らしている。長女は日本でのインターン、長男がニューヨークのため「我が家は仲良しの子供達3人がそれぞれTOKYO, MILANO&PARIS そしてNYと距離も時差もある場所に住むことになりました。MILANO&PARISはちょうど時差がTOKYOとは8時間、NYとは6時間なので子供達にはいつでも電話繋がるよ〜と」と思いを記した。