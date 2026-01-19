ご飯中の飼い主さんに、必死に鳴き掛けている猫さん。いつも甘えている部屋に移動して、撫でてもらいたくてアピールをしていたようです。動画は1.7万回以上も再生され、「牙？見えてんのかわいい～」「声が高くてかわいいです」とのコメントが集まっています。

【動画：いつもの部屋で『撫でてもらいたい猫』→ごはん中の飼い主さんに……必死のアピールが尊すぎる】

必死にアピールする猫さん

TikTokアカウント「どどん家」さまに登場したのは、黒猫の茅ちゃん。投稿主さんがご飯を食べていたところ、何やら大きな声で話しかけてきたのだとか。茅ちゃんはまっすぐに投稿主さんを見つめています。

どうやら、いつも甘えている部屋に移動して、撫でてもらいたかったよう。茅ちゃんは口を大きく開けて、必死に鳴いて投稿主さんにアピールをします。小さな口から覗いている牙がとても可愛らしいです。

今すぐ甘えたい気分

投稿主さんをじっと見つめる瞳にも必死さが滲んでいたとのこと。茅ちゃんは今すぐにでも甘えたい気分だったそう。どこか有無を言わせない雰囲気を漂わせている茅ちゃん。いつも投稿主さんにたくさん甘えているであろうことが想像できます。

あまりに必死のアピールに投稿主さんも笑ってしまったのだそう。投稿主さんが部屋を移動してくれることを察すると、ついてきて！と言わんばかりに先に歩いて行ったのだそう。

保護猫たちとの日々

投稿主さんの家には、たくさんの保護猫たちがいるのだとか。みんなで集会を開いたり、毛づくろいをしたりと仲良く過ごしているとのこと。のんびりとした猫たちのやり取りは見ていて癒されます。

時には少し揉めたりすることもあるようですが、その姿も微笑ましいです。保護猫預かりボランティアもしているとのことで、アカウントでは預かり猫さんたちの様子を見ることもできますよ。

撫でて欲しいと必死にアピールする茅ちゃんの姿は、TikTokで1.7万回以上も再生され、「くち閉じててもちょっと牙出てんの！！、？？？可愛すぎ」「かんわいぃぃぃぃ」「いやーん可愛いねぇ」「鳴き声が可愛い」「キバが可愛いですね♡そして黒猫長毛ちゃん最高です」「声が高くてかわいいです」「鳴き声がとっても可愛いですね～」「ロン毛の黒猫ちゃん羨ましすぎるうううう」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「どどん家」さまには、投稿主さんの家で暮らす猫たちと預かり猫たちの日常の様子がたくさん投稿されています。個性豊かな猫たちの姿を見ることができますよ。

