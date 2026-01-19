今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された飼い主さんの帰宅を待っていた猫ちゃんたちの様子。みんな、なかなか帰ってこない飼い主さんを心待ちにしていたようですが、そのときの様子が秀逸だったとのこと。投稿はXにて、183.8万回以上表示。10万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：お留守番中の猫たちの様子を見ようと『家のカメラ』を確認した結果…衝撃の光景】

やばい！おもいきり待ってる

今回、Xに投稿したのは「大島 淳之 / Atsuyuki Ohshima」さん。

飼い主さんが投稿したのは見守りカメラの画面。時刻は夜の20時過ぎ。帰りが遅くなってしまった飼い主さんは、ふとお家でお留守番している猫ちゃんたちの様子をチェックしようと、カメラを確認したそうです。

カメラの画面には…暗闇の中、ベッドの上に集合して、ジィーっとカメラの方に視線を向けている猫ちゃんたちの姿が。みんな、お目目をピカー！っと光らせながら、飼い主さんの帰りをジッと待っていたようです。

飼い主さんの帰宅を待つ猫ちゃんたちがXで大バズり

暗い部屋で目を光らせながら飼い主さんの帰りを待っていた猫ちゃんたち。その様子を見たXユーザーたちからは、「見てはいけない猫の集会感がw」「ネコは私生活も見ているんですね」「はやくかえってきてほしいにゃーん」「目からビーム」「猫の目が光ってるｗ」などの声が多く寄せられていました。猫ちゃんたちの姿は、多くの方に笑いと癒しを届けてくれたようですね。

きっと今日も猫ちゃんたちは、みんなで集まって目を光らせながら飼い主さんの帰宅を今か今かと待っていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「大島 淳之 / Atsuyuki Ohshima」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。