浜辺美波×Snow Man・目黒蓮、「anan」初のミラーリング表紙に！ 仕事の向き合い方も明かす
浜辺美波×Snow Man・目黒蓮が、1月28日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2481号の表紙に登場。「anan」史上初となる上下異なるダブルフェイスでトリックアートさながらの“ミラーリング表紙”が誕生した。
【写真】目黒蓮、北村匠海との共演に感謝「この人は信じられる」 浜辺美波は『キミスイ』から「もう10年」なつかしむ
今号では人気の「しいたけ.カラー心理学」特集をおくる。2026年のムードやそれに対するしいたけ.からの温かなメッセージ、18色で一年を占う恒例ページなどを届ける。
表紙には、2月6日に公開を控える映画『ほどなく、お別れです』でダブル主演を務める浜辺美波と目黒蓮がそろい踏み。美の頂のような並びの2人がさまざまな表情を見せ、多面的な魅力を凝縮した「anan」史上初の“ミラーリング表紙”が誕生した。中面では、モノトーンに、はたまたカラフルに、縦横無尽に“美の緊張と緩和”を表現する。
浜辺、目黒の目を奪われる緻密な美しさと、着飾らずに満面の笑みを見せる愛らしさのバランス、まとう空気感を余すところなく収めるため、今回は“Silence”と“Playful”の2パターンのテーマで撮影を行った。表紙にもなった“Silence”は、真っ黒なテーブルだけが置かれている静ひつな世界。そこにブラックスタイルの二人が佇むだけで、空間にシンプルで潔い美しさが宿る。
一方の“Playful”は、愛らしさが前面に出るような遊び心満載のセットとスタイリング。スタジオを一つの部屋に見立て、2人で家具を運んでみたり、まったりくつろいで糸電話で遊んでみたり。自然と素の表情がのぞくようなストーリーになっている。まったく異なる両極のシチュエーションだからこそ浮き彫りになる“美の緊張と緩和”の絵巻物を堪能したい。
インタビューは、『ほどなく、お別れです』について語る対談と、個人活動にフィーチャーしたソロとの2編で届ける。印象深いシーンやセリフの数々を振り返った対談では、折に触れて本作の持つ温かみを感じることができる。
またソロインタビューは、作中で美空（浜辺）が自身と仕事の相性に考えを巡らせることから、浜辺、目黒がどのように自分の仕事を捉え、日々向き合っているのかを問いかけるところからスタート。終始じっくりと時間をかけて話す姿が印象的だった2人。そこから紡がれる言葉にはどこまでも誠実な姿勢がにじみ、彼らが世間だけでなく、同業者や制作陣からも愛されるその片鱗を垣間見ることができる。
毎年、人気占い師・しいたけ.が18色のカラーで一年を占う「しいたけ.カラー心理学」が今年も登場。巻頭エッセイでは、2026年の年の色を診断。色の力を知って、一年をよりハッピーに過ごせるアドバイスをたっぷり掲載。
また、話題の哲学者・永井玲衣と、精神科医の松本卓也が読者の抱きがちな悩みを軽くする、対話の哲学とケアの心理学を紹介。一年が始まりひと月たち、迷いが生じている人たちをサポートする内容だ。
期待の新ドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』から、吉澤要人（原因は自分にある。）と雨宮翔（GENIC）が登場。フォトセッションを通して心の距離を語る。日本初公開の3師弟カットを掲載した人気アニメ『羅小黒戦記』も。
さらに、今号から、timeleszメンバー・橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝による期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY」もスタート。岡田准一による不定期連載「オカダのミカタ」第3回は木彫刻家・大竹亮峯のところへ、なにわ男子の「カレンダーへの道」は藤原丈一郎が登場する。
「anan」2481号は、マガジンハウスより1月28日発売。特別定価880円（税込）。
