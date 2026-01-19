◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）

３連勝の勢いに乗り、重賞初制覇を狙う。ハンデ５４キロのレディーヴァリュー（牝５歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）は１勝クラスから勝利を重ねてオープン入り。２４年ローズＳ（６着）以来の重賞に、成長した姿で挑む。

前走の大原Ｓは牡馬相手に２番手から運び、４角先頭で抜け出す強気の競馬。小林調教師が「前走は準オープンで男馬相手でしたから、かなり仕上げていました」と明かしたように、その効果が表れた。馬場の内めでグングンと加速し、後続の追撃を１馬身１／４差で振り切った。

今回は休養を挟み、約４か月ぶりの出走。１５日は団野大成騎手を背に、栗東・坂路を５３秒８―１２秒１でリズム良く、軽快に駆け上がった。トレーナーは「今回は加減しながらです。１週前の時点では前走よりも一歩見劣りますが、落ち着いているのはいいですね」とポイントを挙げた。キャリア４勝はいずれも芝２０００メートルのレース。小倉は初舞台となるが、引き続き得意距離が味方するはずだ。（松ケ下 純平）