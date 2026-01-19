春の琵琶湖を彩る！近江トラベル「海津大崎桜お花見クルーズ」
近江トラベル株式会社が運営するオーミマリンより、春の琵琶湖を彩る期間限定のクルーズ船が運航されます。
「日本のさくら名所100選」にも選ばれている海津大崎の桜並木を湖上からゆったりと鑑賞できる「海津大崎桜お花見クルーズ」が登場！
近江トラベル「海津大崎桜お花見クルーズ」
運航期間：2026年3月28日(土)〜2026年4月15日(水)
発着場所：彦根港
乗船料(往復)：大人 4,000円(税込) / 子供 2,000円(税込)
運営：近江トラベル株式会社（オーミマリン）
琵琶湖八景の一つにも数えられる「海津大崎の桜」は、樹齢80年を超える老桜から若木まで約800本のソメイヨシノが、約4kmにわたって桜のトンネルを作る景勝地です。
例年、花見シーズンには陸路が大変混雑しますが、クルーズ船なら渋滞知らずでアクセス可能。
湖上からでしか味わえない、雄大な琵琶湖と桜並木のコントラストを堪能できます。
彦根港発着コースと特典
今回のクルーズは彦根港を発着点とし、海津大崎への上陸も可能なプランなどが用意されています（1〜2便）。
上陸後は約45分の散策時間が設けられており、桜のトンネルを歩いて楽しむこともできます。
また、WEBからの予約で大人・小人ともに一人につき300円引きとなるお得な割引特典も実施されます。
便利なアクセスと予約について
彦根港までは、JR彦根駅西口より期間中運行される予約制のシャトルバス（無料）を利用できます。
予約はWEBまたは電話にて受け付けており、最少催行人員に満たない場合は運航中止となる場合があるため、事前の確認がおすすめです。
春の暖かな日差しの中で楽しむ、優雅な湖上の旅。
近江トラベル「海津大崎桜お花見クルーズ」の紹介でした。
