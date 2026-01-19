Very Berry氏が描く優しく温かい世界観！Very Berry個展 2026

BACONが、見ているだけで心温まるうさぎの作品と物販を一堂に集めた「うさぎしんぼる展」のスピンオフ企画を開催します。

人気のうさぎイラストレーターVery Berry氏の単独個展「Very Berry個展 2026」が、1年ぶりに名古屋へ上陸します。

Very Berry個展 2026

開催期間：2026年2月14日(土)〜2月23日(月・祝)

休館日：2月16日(月)〜2月20日(金)

営業時間：11:00〜18:00

会場：TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA (愛知県名古屋市中区新栄1-17-12)

入場料：600円(3歳以下は入場無料)

株式会社BACONは、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA」にて、イラストレーターVery Berry氏の個展を開催します。

単独開催としては1年ぶりとなる今回は、会場限定の描き下ろし原画の販売や、作家本人が来場するサイン会、さらにはフォトスポットの増設など、昨年よりも規模を拡大して展開されます。

ファン待望の“体験型展示”として、Very Berry氏が描く優しく温かい世界観に深く浸れる内容となっています。

新作原画やフォトスポットが登場

今回のテーマは「かわいいうさぎさん」。

会場には、最新の原画作品を含む150点以上の作品が展示されます。

特に注目なのは、バレンタインやホワイトデーをテーマにした描き下ろし原画20点以上です。

人間の生活をうさぎが営んでいるような、不思議で愛らしい世界観を楽しめます。

また、会場内にはイラストが生まれる瞬間を収めた映像を公開する動画コーナーや、特設フォトスポットも併設され、制作の裏側を知る特別な体験が提供されます。

作家来場イベントと限定特典

会期中の2026年2月14日(土)・15日(日)の2日間限定で、Very Berry氏本人が来場するイベントが実施されます。

会場内の特設ブースにて、対象グッズを2,200円(税込)以上購入した方を対象に、直筆サインがプレゼントされます。

また、来場者特典として、先着順でオリジナルステッカーの配布も行われます（無くなり次第終了）。

新作・限定グッズの販売

物販コーナーでは、ここでしか手に入らない限定グッズが多数登場します。

アクリルキーホルダーやマスコット、複製画、イラストパネルなど、多彩なラインナップが用意されています。

さらに、「うさぎしんぼる展」ゆかりの作家陣（nao、アップルココなど）によるグッズ販売も予定されており、うさぎ好きにはたまらない空間となっています。

1年ぶりの名古屋開催となる、癒やしの個展イベント。

株式会社BACON「Very Berry個展 2026」の紹介でした。

