◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）＝１月１９日

第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（２４日、小倉）に出走するジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は全兄に２１年にＧ１を３勝して年度代表馬に輝いたエフフォーリアがいる良血。まだ重賞を勝っていないが、２走前の紫苑Ｓ・Ｇ２が２着、前走の秋華賞・Ｇ１では４着。全１０場制覇がかかるクリストフ・ルメール騎手と２戦ぶりのコンビ復活も魅力だ。

秋華賞はスムーズさを欠く場面がありながら０秒５差。鹿戸調教師は「内で動けずにもったいなかった」と悔しがったが、世代トップクラスの力は十分に示した。その後は福島・ノーザンファーム天栄で疲れを取ってから乗り出しを再開し、年明けには鹿戸師が自ら足を運んで状態をチェック。「先々週、見に行ったけどいい動きだった。脚元が弱かったのであまり使えなかったが、ここにきてしっかりしてきた」と出走にゴーサインを出して１４日に天栄から小倉へ移動した。

ルメールは２０年１月以来、６年ぶりの小倉騎乗。「能力はある。折り合いの難しい馬だけど、ルメールなら大丈夫かな」と鹿戸師は信頼を寄せる。ハンデが５４キロに決まった強い４歳世代の良血と昨年のリーディングジョッキーが小倉で重賞初制覇を狙う。