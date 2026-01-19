元「モーニング娘。」の石川梨華が１９日にインスタグラムを更新。誕生日を迎えた。

１月１９日が４１歳の誕生日の石川は「ヨンイチ」と始めて、「２０２６．１．１９ 本日４１歳になりました！ 昨年、しじゅうの年はデビュー２５周年の年でもあったので沢山皆さんに会える機会かありました！会いにきてくれてありがとう」と感謝を述べ、「さて、ヨンイチになった今年のテーマは『ほどほどに』にしようと思います！」と明かした。

続けて「４０代に突入して私はめっちゃワクワクな日々を過ごしてます！と、同時に若い頃は勢いでやれていた事 ガッツで乗り越えてきた事も今は同じ勢いで、できると思ってチャレンジしても身体は正直です！何回も足腰、メンタルもやられましたｗ なので家事育児はもちろん体力作りやお仕事など自分の年齢にあった『ほどほどスタイル』を目標にやっていきたいと思ってます とは言っても石川梨華は変わらずにいきますわよ」と苦悩を告白した。

さらに「今回のバースデーイベントのグッズのテーマは大人、セクシーをイメージしました ミニスカートに編みタイツにピンヒール めっちゃ大人セクシーでしょ？ｗ私がコーディネートしました」とつづって、黒で花柄のミニスカートのワンピース、網タイツ、ヒールを履いたコーデ姿をアップした。

最後に「この分かりやすくて単純な性格は今までも、これからも変わりませんのでそこんとこ、よろしく！」と締めくくった。

この投稿には祝福コメントが殺到。「可愛さは永遠」「現役のときと変わらない」などの声が寄せられている。