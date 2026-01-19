【Legends Cup 2026】ドルトムント 3ー2 レアル・マドリード（日本時間1月18日／SAPガーデン）

【映像】引っ張る＆突き飛ばすで乱闘

Legends Cup 2026の決勝戦で、まさかの乱闘が勃発した。クラブOBたちによる”真剣勝負”にファンも大興奮の様子だった。

日本時間1月18日にドイツのミュンヘンで、バイエルンがチャリティーイベント『Legends Cup 2026』を開催。壁に囲まれたスモールフィールドで、各試合は「5対5」の「5分ハーフの10分間」、準決勝からは「6分ハーフの12分間」で行われた。

決勝戦の対戦カードは、セミファイナルでユヴェントスとバイエルン・ミュンヘンに勝利したドルトムントとレアル・マドリード。両チームは予選でも対戦しており、4ー1でドルトムントが勝利していた。

試合はドルトムントが1ー2から3ー2と逆転に成功する見応え抜群のゲームに。すると、9分55秒あたりで両チームの選手たちの間で一悶着が勃発した。

ドルトムントのソクラティス・パパスタソプーロス（元ギリシャ代表DF）とレアル・マドリードのルベン・デ・ラ・レー（元スペイン代表MF）が、ポジション取りを巡って激しくデュエル。最後はデ・ラ・レーがパパスタソプーロスの背中を引っ張るような形で転倒した。

このプレーに対して両軍の選手たちは興奮気味に集まり、ドルトムントのローマン・ヴァイデンフェラー（元ドイツ代表GK）がレアル・マドリードのホセ・マリオ・カジェホン（元スペイン代表FW）を突き飛ばす「乱闘」へとエスカレート。そのまま揉み合いになった。

「チャリティーでなにやってんw」の声も

最後はパパスタソプーロスがカジェホンをなだめ、ハグを交わして収まったが、レジェンドマッチではあまり見られない珍しい場面となった。

このシーンはABEMAのコメント欄でも話題を集め、視聴者からは「オッサンたちが乱闘するな」「乱闘は流石に草すぎる」「ここで乱闘かw」「え、普通に揉めてる」「なにしてんねん」「チャリティーでなにやってんw」「チャリティーマッチとか関係なく背負ったエンブレムのプライドやな」と多くの反響が寄せられた。

試合はこのままドルトムントが3ー2で勝利。最後はヴァイデンフェラーが優勝トロフィーを掲げて大会の幕を閉じた。

（ABEMA／Legends Cup 2026）

