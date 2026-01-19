週末から全国で火事が相次いでいます。衣類がストーブにかかり燃えた火事のほか、こたつが出火原因となったケースもあります。冬ならではの火事に注意が必要です。

◇

鳴り響くサイレン。騒然とする夜の住宅街。マンションのベランダからは、すさまじい勢いで真っ赤な炎が燃え上がっていました。

警視庁によりますと18日夜、東京都足立区にある9階建てのマンションの一室で火災が発生。この部屋に住む住人3人と、ほかの部屋に住む6人がケガをしました。

今月3日以降、まとまった雨が降らず、極度の乾燥状態が続く東京。住人は、火災の原因について「ストーブを使っていて、衣類がストーブにかかり燃えた」などと話していました。

■ストーブ火災の死者 約8割が“電気ストーブによるもの”

冬に注意が必要なストーブの火災。

NITE＝製品評価技術基盤機構が行った実験映像です。

電気ストーブの上に干していた洗濯物のタオルが、ヒーターに接触。煙が上がり始めると、タオルから突如、炎が上がりました。

火は瞬く間に勢いを増し、干してあったほかの洗濯物も焼き尽くしました。

電気ストーブのつけっぱなしにも要注意です。

寝返りを打った際に、布団が近くに置いてあった電気ストーブと接触した場合。約9分ほどたつと煙が出始め、30分ほど経過すると、ふとんから炎が上がりました。

火を使わない電気ストーブだから安全というわけではないのです。

東京消防庁によりますと、12月から3月ごろまでは住宅でのストーブ火災による死者が急増。ストーブ火災の死者のうち、およそ8割が電気ストーブによるものだというのです。

■少し席を外すとき…ふとんがこたつの中に押し込まれ発火

冬に気をつける火災は、もうひとつあります。

◇

真っ赤な炎に包まれた住宅。黒煙も高く上がっています。

18日午後、愛知県尾張旭市で木造2階建ての住宅などが全焼する火災が発生。住人の90代の男性が避難する際に転倒し、軽いけがをしました。

住人によると「テレビを見ていたら、こたつから火花が出た」と話しており、火災の原因がこたつだといいます。

NITEは、こたつを使う時の“落とし穴”に注意を呼びかけています。

少し席を外すとき、通るのに邪魔なため、座椅子をこたつの中へいれると…。気づかない間にふとんも一緒に押し込まれ、こたつの中へ。

電源を入れっぱなしのヒーター部分に接触し続けると、ふとんから火が上がりました。

あす20日から、列島に“今季最長寒波”が襲来。使用機会が増える暖房器具。

NITEは、電気ストーブやこたつのヒーター近くには燃える物を置かず、部屋を離れる時や寝る時は、必ず電源を切るよう呼びかけています。