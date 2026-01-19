STARGLOW、デビュー曲MV公開 KANON「これからがとっても楽しみです！」
BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生したRUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMによる5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、デビューシングル「Star Wish」を21日にリリースする。それに先立って、ミュージックビデオ（MV）が公開された。
【動画】STARGLOW、デビュー曲MV
デビューシングル「Star Wish」は、SKY-HIと、2度のグラミー賞ノミネート歴を持つロサンゼルス拠点のソングライター・プロデューサー・アーティストのDavid Arkwright、ソロアーティストとしても活動するWill Jayによるコライト作品。作詞はSKY-HIが手がけている。「この瞬間よ 永遠になれ」「君以外はいらない」といったフレーズに象徴されるように、本作は夢に手が届こうとする瞬間の高揚感と切実な想いを描いている。エモーショナルで洗練されたサウンドに、5人それぞれの個性とスキルが際立つボーカルワークが融合し、STARGLOWの新たなスタートを鮮やかに印象づける1曲に仕上がっている。
「願い」をテーマに、壮大なスケール感でSTARGLOWの旅の始まりを描いたMVの公開に合わせ、KANONは「『Star Wish』のMVは、ある女神に恋をしてしまった僕KANONが、RUI、TAIKI、GOICHI、ADAMと一緒にその女神を探しに行く、という物語です。物語が進んでいく中で、さまざまな景色をバックに踊る僕たちに注目です。特に、ラストシーンでの僕たちはとっても“エモい”のでぜひご覧ください」とコメント。「またこの曲は、トラックではベースのリフが印象的であると共に、リリックは日本語の美しさが最大限に活かされたものであり、洋楽とJ-POPを合わせたような新しいジャンルの曲でもあります。この『Star Wish』から始まる僕達STARGLOWのこれからがとっても楽しみです！」と伝えた。
